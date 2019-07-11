11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Грузия, Мнение, Политика, Украина
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Туск назвал распад СССР благословением для грузин и русских

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал распад СССР «благословением» для всей центральной и восточной Европы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в Twitter.

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«Сегодня в Грузии я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев… А также для русских», — уточнил он.

Туск подчеркнул, что по его мнению, распад СССР не был величайшей геополитической катастрофой века. Ранее такую характеристику этому событию давал президент России Владимир Путин.

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