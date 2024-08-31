Туск раскритиковал Кулебу, и напомнил, что Украине не вступить в ЕС без согласия Польши

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Украина должна осознать, что решение исторических вопросов в первую очередь в ее интересах, потому что ей не удастся вступить в ЕС без согласия Польши. Такие слова польского премьер-министра Дональда Туска на Кампусе «Польша будущего» цитирует Polska Agencja Prasowa.

Там же Туск заявил, что он «однозначно негативно» оценивает недавние заявления на эту тему главы МИД Украины Дмитрия Кулебы..

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Агентство напоминает, что во время встречи с главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой участники Кампуса «Польша будущего» спросили украинского министра о его видении разрешения сложных исторических вопросов, разделяющих Киев и Варшаву.

В ответ Дмитрий Кулеба отметил, что участники Кампуса встречаются в Ольштыне, куда украинское население было насильственно переселено в 1947 году в рамках операции «Висла».

«Вы знаете, что такое операция «Висла», и знаете, что все эти украинцы были принудительно выдворены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне. Но я не об этом говорю. Если бы мы сегодня начали копаться в истории, то качество разговора было бы совсем другим, и мы могли бы очень глубоко погрузиться в историю и упрекать друг друга в плохих вещах, которые поляки делали украинцам, а украинцы — полякам» , — сказал Кулеба, призвав поляков «строить будущее вместе, а историю оставить историкам».

Отвечая на вопрос об этом заявлении на пятничной конференции, премьер-министр Дональд Туск отметил, что он очень хотел бы, чтобы «то, что спорно, когда речь идет о польско-украинских отношениях, не было алиби для тех, кто имеет пророссийские тенденции, хотя они являются маргинальными в Польше» .

Затем он признал, что имеет «однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр»:

«Украина в любом случае должна будет “оправдать польские ожидания с точки зрения не столько погребения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории. Ведь я знаю, что эта правда не черно-белая, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской — преступники, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны — это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений» , – отметил Туск.

Комментируя слова вице-премьера своего правительства и главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камиша, который в июле заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос «Волынского преступления», Туск сказал, что министр был прав, но в то же время «не открыл Америку».

«Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны — это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов» , — отметил польский премьер.

По его словам, ЕС не был бы создан без примирения между немцами и французами или немцами и поляками.

«Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, относящихся к политической и исторической культуре», — подчеркнул Туск.

В то же время, глава польского правительства анонсировал, что будет «все четче и четче» объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), что в интересах Киева – урегулирование польско-украинских отношений.

«Итак, эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее» , – подытожил Туск.

Интересно, что ранее известный украинский правый пропагандист, глорификатор ОУН-УПА и бывший глава «Института национальной памяти» Владимир Вятрович в интервью одному из украинских СМИ простодушно выболтал, на что надеялись киевские власти в отношениях с поляками.

Комментируя свое решение еще времен Порошенко о запрете эксгумационных работ в польских захоронениях на Украине, вызвавшее возмущение в Польше, Вятрович признался, что на Банковой тогда рассчитывали, что в Варшаве сменится власть и поляки про эту тему забудут.

В итоге, вышло, как в классическом анекдоте про «глупого, но хитрого хохла», обманувшего самого себя: власть в Варшаве и правда сменилась, но о важных для себя вопросах исторической памяти поляки не только не забыли, но и при случае вернули их украинцам бумерангом в весьма жесткой риторической форме.