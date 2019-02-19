Туск рассказал украинским депутатам про еврозраду

19.02.2019

Президент Евросоюза Дональд Туск выступил сегодня на украинском языке в Верховной раде Украины на заседании, посвященном «годовщине российской агрессии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он подчеркнул, что выступает не только как представитель ЕС, но и как поляк. Это уточнение, видимо, было необходимым, чтобы объяснить критику Туска в адрес Европы.

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«Вы остаетесь гордыми и несломленными вопреки намерениям агрессивного соседа и вопреки равнодушию и лицемерию многих влиятельных игроков мировой политической сцены. Вы стоите, хотя ваши партнеры не всегда помогают вам так, как следует. Знаю это, как никто другой по собственному опыту и по опыту польского народа. Знаю, что чувство одиночества хуже, чем наступление врага», – сказал Туск.

Он поблагодарил украинцев за их «европейскость» и обрушился с критикой на своих европейских коллег.

«Кто готов продать Украину, продает Европу. Не случайно те политики, которые ставят под вопрос европейскую интеграцию, ставят под вопрос и целостность Украины. Скажи, что ты думаешь про Украину, и я скажу, что ты думаешь про Европу», – сказал Туск.

Он также дал пять советов украинских политикам, первый из которых: не разругаться во время выборов.

«Не наносите друг другу вреда на предстоящих выборах. Ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы разрушить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. Конфликт между вами может стать таким поводом. Спорьте в меру», – сказал Туск.

Кроме того, он посоветовал «избегать искушения радикального национализма и популизма», не разочаровываться в демократии, бороться с коррупцией и верить в молодежь. Зал аплодировал ему стоя.