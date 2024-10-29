Туск сдержал слово: с 1 ноября Польша ужесточает требования к украинским перевозчикам на своей территории

Сергей Рыжов.  
29.10.2024 11:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Польша, Транспорт, Украина


С 1 ноября Польша ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории. Это означает, что украинские перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои грузы еще до пересечения польской границы, что грозит возобновлением вялотекущей транспортной войны между двумя странами.

Как сообщает Львовская таможня, С 1 ноября украинские дальнобойщики будут обязаны зарегистрировать свои перевозки в системе электронного надзора за транспортом (SENT) до пересечения польской границы, независимо от типа перевозимого груза. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы от 1500 до 12 000 злотых (примерно 3 тысячи долларов).

С 1 ноября Польша ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории. Это означает,...

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Кроме того, водитель украинского транспортного средства будет обязан постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из польской системы SENT или заменяющий документ.

Компании из стран, не входящих в Евросоюз, Швейцарию и Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), также должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.

Это значит, что грузовик должен иметь локатор или внешнюю систему локализации, и водитель обязан включать локатор перед началом перевозки.

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы и для водителей, и для перевозчиков. Для водителей: 1500 злотых (350 долларов) за отсутствие регистрационного номера, 2000 злотых (600 долларов) за выключенный локатор или отказ в проверке геолокационных данных.

Для перевозчиков: 12 000 злотых (3000 долл) за перевозку без регистрации или с недостоверными данными, 10 000 злотых (2,5 тысяч долл) за отсутствие геолокационных данных или локатора.

Новое ужесточение правил происходит после того, как Киеву и Варшаве едва-едва удалось погасить многомесячную блокаду польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе  между странами: поляки жаловались, что украинские компании почти вытеснили польский бизнес с рынка перевозок, пользуясь демпингом и преимуществами по льготам.

Прекратить протест удалось только после того, как польское правительство пообещало усложнить доступ украинских автомобилей на территорию Польши. И вот, как говорится, правительство Туска держит данное слово.

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