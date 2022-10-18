«Тут нагнуть – тут не перегнуть» – в Крыму оценили предложенные Госдумой меры борьбы с гей-пропагандой

Крымские политики поддерживают введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Главное, чтобы это не привело к перекраиванию произведений художественной литературы и жесткой цензуре в искусстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Радио Крым» депутат Госсовета Крыма Николай Волков завил, что с утратой традиционных ценностей человек остается без внутренних опор и социальных ориентиров.

«Если ребёнку рассказывать с детства о том, что гомосексуализм – это нормально и правильно, то количество гомосексуалистов будет расти, как это происходит в Европе, – отметил парламентарий. – Есть физическое уродование людей, есть моральное. Когда человек мог бы быть действительно правильной традиционной ориентации, а делают все для того, чтобы этих людей становилось все меньше. И конечная цель очевидна – сломать ценность традиционной семьи, что приведет к нравственному падению целой нации. Что творится в Европе, где идёт полная деградация и моральное падение? Люди стали рабами Соединённых Штатов Америки, а американский народ превратился в аморфное существо, которым руководит маразматик. Не будет семьи – не будет ребёнка. Чёткая пропаганда».

Экс-депутат крымского парламента Сергей Шувайников подчеркнул, что парламентские слушания по законопроекту об ответственности за пропаганду ЛГБТ проходили в режиме военного совета, что уже говорит о серьезности проблемы. Его участники говорили о том, что борьба цивилизационных подходов идет не только на полях сражений, но и в сознании людей, вводя сексуальную девиацию как норму. Гей-парады стали маркером лояльности и в тех странах, где население открыто выступает против, правительство идет на подавление и принуждение.

«На следующей неделе этот закон будет рассмотрен и, возможно, принят, – указал политик. – Единственное, чтобы не было перегибов, поскольку закон предусматривает запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии в средствах массовой информации, рекламе и т.д. Многие классические произведения литературы содержат такие сюжеты, и не надо их перекраивать, и навязывать не надо, каждый пусть сам за себе решает. Речь идет лишь о пропаганде. Со временем, если закон начнёт работать, все это безнравственное, не наше, отойдёт в сторону. Пусть оно остаётся там, где получило своё культивирование, хотя, я думаю, со временем народы стран Европы и Америки тоже все это не приемлют и скажут государству, что это пропагандировать нельзя».

Ранее Законодательное собрание Севастополя выступило с инициативой ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подобный законопроект севастопольские депутаты инициировали для рассмотрения в Госдуме, но не соблюли процедуру согласования. Поэтому документ вернули на доработку.

В версии севастопольских депутатов, под административное нарушение попадала пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.