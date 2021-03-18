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18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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«Тут воздух свободы» – Киселёв успешно прошёл курс украинской лоботомии

Новости Украины

В отличие от России, Украина наполнена «воздухом свободы», поэтому якобы многие люди бегут из РФ в эту страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife TV» заявил бежавший из России либеральный телеведущий Евгений Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя эмиграция не такая как раньше – ты уезжаешь, потому что тебе в другой стране легче и свободнее дышать. Благодаря чему я перестал ездить в Москву вообще, потому что мне перестало хотеться. Здесь, в Киеве, на Украине, мне совершенно по-другому дышится, тут воздух свободы. Конечно, этот воздух свободы тоже может сыграть с человеком злую шутку.

Даже когда Украина вступит в ЕС и выполнит план действий по членству в НАТО, когда украинская армия, действительно станет современной не на бумаге, а реально. Все равно даже если будет новое поколение военных и новое вооружение с западными инструкторами, все равно угроза будет, которую, конечно же, мы отразим», – сказал он.

Также российский либерал похвастался, что его украинизация прошла успешно, и теперь он запросто называет себя украинцем.

«Я говорю «мы», но знаете, как это было тяжело, начать говорить «мы», имея в виду украинцев. Сейчас я не ощущаю себя дискомфортно, когда говорю: «У нас на Украине, мы украинцы, мы отразим российскую агрессию». Когда-то для меня это было сложно сказать, а сейчас для меня это также легко, как дышать.

Я, конечно, хочу сходить к отцу и матери на могилу и прогуляться по любимым московским улочкам, но это всё, что мне хочется. Я по Лондону больше скучаю, чем по Москве», – заключил Киселёв.


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