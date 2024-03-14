«Тузик, в будку!»: организаторы «Оскара» поставили Украину на место

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 14:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Скандал, США, Украина


Тот факт, что организаторы вырезали из телеверсии последней кинопремии «Оскар» вручение первой статуэтки украинскому режиссеру за фильм о Мариуполе, будет иметь последствия.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что организаторы вырезали из телеверсии последней кинопремии «Оскар» вручение первой статуэтки украинскому...

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Дикий спросил, видит ли Мосийчук в этом умысел, дескать, организаторы сказали, что это обычная практика.

«Я считаю, что умысел и показывание нам на наше место. «Оскар» – нате, как косточку, и идите на своё место. Тузик, в будку! Приблизительно так. Это будет иметь последствия, только когда, как и в какой форме, это уже другой вопрос», – пригрозил в ответ экс-депутат.

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