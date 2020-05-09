ТВ в День Победы «поздравило» население песней неонациста

09.05.2020, чёБелград, Алексей Топоров

Утренний эфир 9 мая государственный канал «Радио-телевидение Черногории (RTCG)» начал с демонстрации клипа хорватского певца Марко «Томпсона» Перковича, в своем творчестве придерживающегося неоусташеских и ревизионистских взглядов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Черногорских телезрителей возмутил тот факт, что праздничный утренний эфир в День Победы, который по-прежнему имеет праздничный статус в этой стране, начался с нового клипа и песни хорватского певца, воспевающего в своем творчестве усташей и их идеи, Марко «Томпсона» Перковича.

Также зрители отметили, что в ходе клипа певец использует нож, стилизованный под имеющий печальную славу «серборез», которым пользовались усташи во время массовых убийствах сербов в своих концлагерях, в частности, в лагере Ясеновац.

Причем, как отметили многие жители Черногории, появление клипа Перковича в эфире 9 мая не могло быть случайностью, поскольку его неонацистские взгляды известны всем, певец их не только не скрывает, но и активно транслирует, при этом клип был пущен в эфир сразу же после гимна Черногории.

Сама песня «Не бойся» представляет собой типичный образец поздней лирики радикала, неизменно представляющего себя в качестве патриота и гонимого борца с системой, который за силой и душевным равновесием обращается к сельским корням, родному хлеву, навозу и милым сердцу пейзанам.

И это при том, что на протяжении десятилетий исполнитель был обласкан властью, его выступления проходили на самых крупных и престижных концертных площадках Хорватии, таких как загребский стадион «Максимир», а прежняя госпожа президент, представляющая националиcтически-консервативные силы страны, – Колинда Грабар-Китарович, называла его своим самым любимым певцом.

Инициатива черногорского телеканала RTCG, имеющая откровенно сербофобский и реваншистский подтекст, уже спровоцировала вал негативных отзывов черногорских зрителей.

Хорватский певец Марк Перкович начинал как малоизвестный рок-музыкант, но с началом развязанной местными сепаратистами войны за выход из состава Югославии и создания мононационального и моноконфессионального государства без сербов, которые жили столетиями на территориях, отданных Хорватии, выбрал патриотическую конъюнктуру, благодаря которой и добился большой популярности.

Он даже взял псевдоним «Томпсон», в честь пистолета-пулемета, которым Австрия вооружила подразделения хорватских сепаратистов.

В репертуаре певца долгое время превалировали песни, воспевающие храбрость хорватских воинов, о любви к родным краям, а также переделки старых усташеских песенок, в том числе и воспевающих концлагеря Ясеновац и Стара Градишка.

Сам исполнитель во время своих концертов нередко скандировал усташеский девиз «За Отчизну готовы!», а на его концерты неизменно собиралась публика в черных одеждах, с символикой, союзной Третьему Рейху, – Независимой Державы Хорватской и в усташеских бустинах.

А свои концерты он традиционно и нарочито проводит, в том числе, и в городах уничтоженной хорватами Республики Сербская Краина.

На концерты “Томпсона” традиционно собирается поклонники в символике НДХ и неонацистской организации ХОС

При этом песни Перковича по своей форме представляют стандартный и бесхитростный балканский сельский шансон в хардроковой обработке – с либо плакатными, либо надрывно-сентиментальными текстами.

Долгие годы сербофобские номера Марко «Томпсона» Перковича оставались без внимания со стороны Запада, пока в одном из интервью он не сказал: «Я нормально отношусь к евреям, но они распяли Христа».

После этого международные еврейские организации принялись штудировать творчество певца неоусташизма, ряд его концертов для местной хорватской диаспоры в Европе был сорван, а при президентстве социал-демократа Зорана Милановича он выпал и пула артистов, приближенных к власти.

“Онижедети” на концерте “Томпсона”