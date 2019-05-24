«Тварь!» – опубликовано новое досье на пособника нацистов в Херсоне

24.05.2019, Херсон, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко продолжает формирование и публикацию досье по своей родной Херсонской области на пособников украинского нацистского режима, установившегося в результате государственного переворота 2013-14 годов.

«Я продолжаю публиковать материалы о политиках и высоких должностных лицах, причастных к государственному перевороту 2014 года в Украине. Особое внимание я уделяю своей Малой Родине – Херсонщине, и тем, кто сегодня ее разрушает.

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Уход с должности Петра Порошенко еще ничего не значит, пока в своих креслах сидит еще множество тех, кто пришел во власть благодаря тому же Порошенко и кровопролитному Майдану.

Народу живется все так же скверно, как и жилось недавно. Изменений к лучшему нет! И не предвидится, так как не известно, когда сменят тех самых «птенцов Порошенко» во власти.

В этот раз я немного слов скажу о мэре Херсона (городском голове) Владимире Миколаенко.

Начнем с «фотографии лица». По нему даже не скажешь, что этот субъект представляет особую опасность для всех, кто живет в Херсоне и в Украине. Маленькие глазки, сморщенное личико, согбенная фигурка с узкими плечиками и шаркающая походочка, делают жалким не только вид снаружи этого чиновника, но и, в принципе, характеризуют явно не позитивно владельца этого «фэйса».

Но внешний вид твари, в своей глубинной сути, очень обманчив!

Свою карьеру Миколаенко долгие годы делал как партийный функционер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Но на последних местных выборах он «выпрыгнул» из этой партии, так как публичным стало разоблачение его в политическом «крысятничестве» – создании и регистрации в Минюсте своей отдельной «Партии Володимира Миколаенко».

Это красноречиво говорит о большом коррупционном моменте в его политической биографии и том, что у него есть кукловоды, типа Карабаса Барабаса.

Но, понимая, что он не личность, ничего никогда великого не создал, и вряд ли когда-нибудь будет избран на пристойную должность, Миколаенко и пошел на очень большое преступление, – на участие в антиконституционном, государственном перевороте 2014 года. Чтобы лично для себя незаконно обрести то, что в законом порядке ему никогда и не светило бы.

Все, кто этого хотел, видел, как Миколаенко, буквально с ноября 2013 года в ежедневном режиме выносил микрофоны на ступеньки здания Херсонской облгосадминистрации, вызванивал и привлекал для участия в каждодневных политических шоу, то «священников» раскольнический «церкви» «Киевского патриархата», то заранее подготовленных провокаторов, о которых большинство людей ничего не знает, но которые ложью, фейковыми новостями, призывами, раскачивали противостояние в обществе, – раскачивали Майдан.

Также через Миколаенко проходили деньги, как потом оказалось, именно из тех пяти миллиардов долларов, которые через Госдеп США поступали в Украину для подготовки и организации государственного переворота. За эти деньги Миколаенко подыскивал людей, как правило, из среды маргиналов, и остро нуждающихся материально, и их привлекали к участию в акциях и мероприятиях на Херсонском майдане и на Майдане в Киеве.

И, если следовать логике Уголовного кодекса Украины и многих других подобных кодексов многих стран, то роль Миколаенко выглядит именно как соучастие в банде, разбойной группировке, где четко расписаны криминальные роли между организаторами, исполнителями, пособниками, стукачами, гопниками, мокрушниками, кидалами и всякой другой уголовной нечистью.

Конкретно, у следователей к Миколаенко должно появиться очень много вопросов, особенно, начиная с 28-го февраля 2014 года, когда Миколаенко, в составе банды из участников, так называемой «Херсонской самообороны» ворвался в кабинет и.о. Херсонского городского головы Зои Яковлевны Бережной. Вместе в т. ч. с впоследствии убитым на Донбассе подонком-нацистом Дениской Лошкаревым. Миколаенко уведомил обличенного законной властью херсонского градоначальника, да еще, к тому же и женщину, Бережную, что «ее полномочия исчерпаны», что она должна освободить кабинет. А править в нем засел сам же Миколаенко! Это типа, а-ля такой себе «матрос Железняк». Безо всяких на то прав и оснований!

Если где-то в США, Германии. Великобритании, Франции, Австрии, Дании, Швеции и других странах такое бы прошло, что говорится на «ура!», то это можно было бы воспринять, как «европейский стандарт». Но там, в этих странах такие случаи, почему-то, жестоко пресекаются! А почему же в Украине такое допустили? Почему там, в Европе, такое нельзя, а в Украине можно? Да ведь это самые настоящие, примитивные «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ». Это же подтверждает, что США и их западные партнеры вовсе не уважают граждан Украины. А, наоборот, подтверждает, что мы для них люди низшего сорта, расходный материал, и тупое, примитивное средство для решение их глобальных стратегических задач по созданию нужной им напряженности на границах с Россией, и, даже, развязыванию войны с Россией руками части исторически общего народа, внушив жителям Украины, что они сильно отличаются от россиян, и этих россиян, как врагов, нужно уничтожать, пока те не уничтожили «великих укров». Бред полный!

Но при захвате власти и всех репрессивных органов, представителями бандеровской хунты, кошмарящих население этот бред является жестокой реальностью уже, как шестой год подряд.

Но кроме выполненных тупых и примитивных задач Майдана, мэр Херсона Миколаенко в широком масштабе занимается и «прикладными видами» уголовного беспредела.

Он нещадно дерибанит бюджет. Херсон в упадке. Не то, что горячей воды, как это было привычным в бытность Украинской ССР, а и холодной воды уже нет во многих жилищах херсонцев. Ее отключают за несостоятельность жителей оплачивать услуги горводоканала, которые дорожают постоянно, особенно, начиная с 2014 года. Если в любой другой стране мира население выходит на улицы при повышении тарифов на несколько процентов, то в Херсоне цена на подачу холодной воды и водоотведение (канализацию) выросла в разы! И это при том, что размер реальных зарплат и пенсий постоянно снижается.

Еще недавно курортно-промышленная жемчужина Юга Украины, руками таких подонков, как Миколаенко, превратилась в большую грязную помойку. Улицы не убираются! Дворников вообще нет. Ездить по городу опасно, так как перекрестки засыпаны неубираемой смесью из камешков, пыли и песка, так, что автомашины с трудом трогаются с места и опасно не тормозят. Налоги на содержание дорог, деньги на благоустройство ежегодно закладываются в бюджет. Их поступление от водителей авто и налогоплательщиков – десятки миллиардов гривен. Но вот заметить где-то их целевое использование НЕВОЗМОЖНО!

О чем это говорит? А о том, что в результате госпереворота создана такая бандитская антинародная шайка, члены которой очень старательно покрывают друг друга. Полицаи, прокуроры, СБУшники, бандиты и профессиональный криминал – это сегодня ОДНО ЦЕЛОЕ В ХЕРСОНЕ. И, если эту круговую поруку не разбить, то правящая Херсоном банда просто уничтожит пока еще живущий, но стремительно деградирующий город.

В Херсоне существует перечень коммунальных предприятий, через которые Миколаенко расхищает бюджетные деньги и отмывает криминально привлеченные суммы денег, посредством мошенничества, рэкета, вымогательства и т. п.

ГКП «ПУВКХ г. Херсона» (Горводоканал), КП электросетей внешнего освещения «Херсонгорсвет», КП «Парки Херсона», КП «Днепровский», ГКП «Херсонэлектротранс», КП «Херсонский коммунальный транспортный сервис», КП «Хозяйственная организация Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы», КП «Дорожник» и другие.

Например, 6 мая 2019 года около сотни возмущенных херсонских водителей пришли к мэрии, чтобы выразить городскому голове свое недовольство плохим состоянием дорог в городе.

С собой горожане принесли автомобильные шины, вышедшие из строя именно из-за некачественных дорог. Протестующие водители-херсонцы потребовали, чтобы в Херсоне были нормальные дороги. Также они потребовали немедленно снять с должности и. о. управления транспорта горсовета Наталью Молнар, фактически ничего не делающую по содержанию и поддержанию дорог. Но мэр Миколаенко заявил, что считает работу Натальи Молнар эффективной.

В ответ протестующие под крики «Позор» и угрозы отстранить мэра от должности покинули помещение городского совета. Шины остались в мэрии. И подобные стычки жителей Херсона с бандеровскими правителями происходят почти ежедневно.

Немало видеоматериалов по кричащим проблемам Херсона и их усугублению лично негодяем Миколаенко, выложил в сеть Интернета известный херсонский блогер Кирилл Стремоусов. Думаю, нескольких его видео достаточно, чтобы следственные органы получили видеодоказательства преступной деятельности бандеровского мэра Херсона, достаточные, чтобы пожизненно засадить мерзавца в тюрьму.

Именно при Миколаенко упадок городского хозяйства, разворовывание бюджета, коррупционная раздача коммунального имущества достигли своего максимума за все годы незалежности многострадальной страны и народа.

Зарабатывание на коммунальных предприятиях с двойными и тройными накрутками, разворовывание денег, предназначенных на благоустройство и уборку города – это «железное правило власти», которая и стала такой, когда ею силой и кровью овладели такие, как Миколаенко.

Он – майданщик до мозга костей, пришедший на войне, постоянно призывающей к войне, поддерживающий убийство мирного населения Украины на Донбассе.

Он один из самых активных организаторов всех видов блокады Крыма. Миколаенко – жополиз и холуй киевских правителей бандеровской хунты. Для него, обман собственного населения – это правило жизни каждого его дня правления.

Поддержка идеологии Бандеры, нацистского режима Порошенко и приведение города к хаосу и разрухе; уничтожение памятников в Херсоне и лишение необходимого финансирования для поддержки памятных исторических зданий, а также потакание уничтожению памятников в других городах и населенных пунктах, декоммунизация в циничном переименовании улиц областного центра, – вот «ежедневная забота» мэра Миколаенко.

О том, какой больной мозг у правящего Херсоном мэра Миколаенко судите сами, когда даже частично ознакомитесь с его распоряжением №80 р от 19.02.2016 г., «О выполнении требований Закона Украины «Об осуждении коммунистического и нзционал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В приложении к нему утвержден Перечень геонимов города Херсона, которые переименовываются, а это район в городе и 93 улицы, переулка, сквера, парка, проспекта в Херсоне получили новые названия. Например:

– предав память о легендарном полководце Блюхере, улицу его имени переименовали в ул. Вишневую;

– освободителя Киева от германо-фашистских убийц Украинского народа, поставившего ему памятник в Киеве, проезд Ватутина переименован в никому неизвестного Баранова-Росинэ;

– ул. Войкова переименовали в ул.Еврейскую;

– площадь Героев Сталинграда мэр-ублюдок единолично переименовал в площадь неизвестно каких «Героев», безымянных, и ни о чем не говорящих никому;

– явно демонстрируя особую ретивость и психическую необузданность, Миколаенко декоммунизировал даже улицу Декабристов, переименовав ее в ул. Преображенискую. Это, наверное, из-за той высокой боязни, чтобы даже в помыслах и исторических изысканиях какой-либо из херсонцев не обнаружил в библиотеках призывы декабристов: «Из искры, возгорится пламя!»

– ул. Октябрьской революции стала ул. Ришельевской;

– даже революционный дух много веков бывших тому французских коммунаров понудил мэра-шизофреника ул.Коммунаров переименовать в ул. Воронцовскую;

– фобий и страхов у Миколаенко много, вот и ул.Подпольную, на всякий случай, переименовал в ул.Кузнецкую;

– досталось и ул. Пионерской, которую Миколаенко поменял на Купеческую;

– ул. Пролетарская стала ул. Веселой;

– придурку-мэру показались опасными Сакко и Ванцетти, поэтому эту улицу теперь называют имени Миколы Садовского:

– «вишенкой на тортике» сумасшедшего Миколаенко стал страх даже перед древним историческим персонажем, известным предводителем народных масс за освобождение от рабства – Спартака. Переулок его имени теперь уже называется переул. Успенским, и т. д. и т. п.

Но, в принципе, вся эта «проделанная работа» Миколаенко по изменению названий улиц, проулков, скверов и площадей, легко сливается в унитаз, а отобранные названия даже восстанавливать не потребуется больших усилий, так как очень умный специалист, готовивший проект распоряжения для Миколаенко, написал в его п 3: «Считать, что правоустанавливающие документы, техническая документация на земельные участки и недвижимое имущество, тендерная документация, договоры, паспорта и другие документы, содержащие названия переименованных этим распоряжением объектов геонимов города Херсона, являются действующими с учетом требований законодательства».

Так зачем нужна была вся эта клоунада в «декоммунизацию»-шизофренизацию?

Мне дико обидно, что, вместо того, чтобы заниматься строительством экономики Украины, создавать лучшие условия жизни народу Украины, мы, изгнанные бандеровцами в политическую иммиграцию, вынуждены описывать преступления и подробно расписывать проявления шизофренических диагнозов правящих Херсоном и Украиной нацистов.

Но, в любом случае, я уверен, что уже немного времени пройдет, и мы с вами узнаем о всех приговорах каждому из преступников правящего режима власти в Украине, в т.ч. и Миколаенко. И нас ждет великая и радостная работа по восстановлению и преумножению народного хозяйства Украины», – пишет Журавко в своем блоге.