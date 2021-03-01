«Твиттер» 2862 раза наплевал на российское законодательство

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В России социальная сеть «Твиттер» оказалась лидером по распространению запрещенной информации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет Роскомнадзор.

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«В дополнение к информации Общественной Палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией:

– про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов;

– с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала;

– про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала», – говорится в сообщении.

В общей сложности в отношении информации, признанной запрещённой, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.

«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – напоминает Роскомнадзор.