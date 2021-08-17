Твиттер начал маркировать поддерживающие руководство Сербии СМИ

17.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Администрация социальной сети твиттер в одностороннем порядке стала маркировать страницы лояльных президенту Вучичу и правительству Сербии СМИ, журналистов и главных редакторов.

При этом было сообщено, что эти страницы не будут попадать в предложения пользователям, а их информационный охват будет существенно ограничен.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Министерство культуры и информации Сербии заявило, что оно удивлено новшеством твиттера по присвоению ярлыков ряду СМИ в Сербии за «сотрудничество с правительством» в профилях, которые используют эти СМИ, главные редакторы и журналисты этой социальной информационной сети.

«Предупреждение твиттера о том, что учетные записи СМИ с этим ярлыком не будут рекомендоваться пользователям и информационный охват их твитов не будет увеличиваться, противоречит принципам и целям, с которыми была запущена эта сеть», – говорится в заявлении сербского ведомства.

Твиттер присвоил ярлыки «СМИ, которые сотрудничают с Правительством Сербии» телекомпании РТС, агентству «Танюг», телеканалу Pink, изданиям «Политика» и «Вечерние новости», таблоиду «Информер» и другим.