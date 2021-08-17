Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Сербия, СМИ, социальные сети
Просмотров:

Твиттер начал маркировать поддерживающие руководство Сербии СМИ

Администрация социальной сети твиттер в одностороннем порядке стала маркировать страницы лояльных президенту Вучичу и...

Администрация социальной сети твиттер в одностороннем порядке стала маркировать страницы лояльных президенту Вучичу и правительству Сербии СМИ, журналистов и главных редакторов.

При этом было сообщено, что эти страницы не будут попадать в предложения пользователям, а их информационный охват будет существенно ограничен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Министерство культуры и информации Сербии заявило, что оно удивлено новшеством твиттера по присвоению ярлыков ряду СМИ в Сербии за «сотрудничество с правительством» в профилях, которые используют эти СМИ, главные редакторы и журналисты этой социальной информационной сети.

«Предупреждение твиттера о том, что учетные записи СМИ с этим ярлыком не будут рекомендоваться пользователям и информационный охват их твитов не будет увеличиваться, противоречит принципам и целям, с которыми была запущена эта сеть», – говорится в заявлении сербского ведомства.

Твиттер присвоил ярлыки «СМИ, которые сотрудничают с Правительством Сербии» телекомпании РТС, агентству «Танюг», телеканалу Pink, изданиям «Политика» и «Вечерние новости», таблоиду «Информер» и другим.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть