Твиттер включает заднюю и начинает выполнять требования Роскомндазора

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение не блокировать работу в России соцсети Твиттер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте Роскомнадзора.

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«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. В соответствии с российским законодательством на удаление запрещённой информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления», – сообщает Роскомндзор.

Также отмечается, что 1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась видеоконференция, в ходе которой вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

Представителю компанию было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещенного контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.

«С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере – полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая. Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны.

Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещённой информации. Соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», – говорится в сообщении.