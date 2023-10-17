Твой клиент: Володин послал Зюганова сразиться с Байденом

Елена Острякова .  
17.10.2023 18:19
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сегодня лидера КПРФ Геннадия Зюганова выступить на дебатах с президентом США Джо Байденом и победить его.

Об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сегодня лидера КПРФ Геннадия Зюганова выступить на дебатах...

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«Байден сегодня сказал, что он на выборы идет, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе – с Зюгановым. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться… Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход, а Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел.

Поэтому у него шансов нет, Зюганов его победит. Геннадий Андреевич, готовьтесь. Мы будем требовать, чтобы Байден на эфир с вами пришел. Там много наших людей уехало – еще во времена СССР. Они помнят компартию и ждут вашего выступления для американского народа. А то – вместо того, чтобы решать свои проблемы, они хотят бороться с нашей страной и нашим президентом», – сказал Володин.

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