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01.10.2021 14:14 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Россия
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«Творчество» Моргенштерна может быть запрещено в России

Так называемое «творчество» российского шоумена Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, должно быть запрещено...

Так называемое «творчество» российского шоумена Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, должно быть запрещено в России, потому что оно пропитано пропагандой насилия, суицида и наркомании.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волынец, проект Моргенштерн оказывает негативное влияние на российскую молодежь. Она напомнила, что, например, у убийцы из Перми Тимура Бексансурова силовики во время обыска обнаружили коллекцию аудиозаписей Моргенштерн.

«Моргенштерн – не тот, что мы о нем думаем, что думают молодежь и дети. Кажется, что он такой, искренний и такой же, как его песни. Это совершенно два разных явления – Моргенштерн как человек, Алишер, и сценический образ. Это проект…

Когда ты понимаешь, что это коммерческий проект, и человек эксплуатирует тему насилия, тему секса, тему распущенности, тему наркотиков, тему алкоголизма для того, чтобы заработать денег, от этого еще более мерзко становится на душе. Потому что он говорит о себе, как о примерном семьянине, он рассказывает о здоровом образе жизни, он показывает тренажеры, на которых он занимается, он показывает свой пресс. То есть, он не выглядит как наркоман и алкоголик, но, тем не менее, в своем творчестве он пропагандирует именно это.

И это уже было установлено официальной государственной экспертизой, что в его творчестве есть пропаганда. В данном случае, например, была пропаганда наркотиков, но я уверена в том, что последующая экспертиза покажет и пропаганду насилия.

Потому что, например, у пермского убийцы обнаружено, когда обследовали его жилище, целая подборка творчества Моргенштерна… Это пропаганда суицида, пропаганда насилия, пропаганда полного упадка, разрухи, какого-то растления духовного», – заявила Волынец.

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