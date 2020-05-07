«Twitter» и «Facebook» привлекают украинцев для ведения антироссийской пропаганды

07.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Западные социальные сети «Facebook» и «Twitter» набрали в свой персонал украинцев-русофобов, чтобы они в преддверии Дня Победы распространяли антироссийские вбросы, дискредитирующие подвиг советского народа.

Об этом во время пресс-конференции сообщил известный российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо понимать, что рост количества сообщений о «победабесии», о том, что «Сталин и Гитлер – это одно и то же», о том, что «не было никакой борьбы добра и зла, а дрались два фашистских режима», осуществляется с Запада.

Количество этих сообщений растёт быстрее в западном сегменте, чем в Рунете. То есть, происходит накачка, и концентрация этого негативного контента растёт. Он начинает быть более токсичным и более разъедающим», – отметил выступающий.

Ашманов подчеркнул, что главные площадки антироссийской пропаганды – это «Facebook» и «Twitter», а модераторы этих социальных сетей – украинцы, враждебно настроенные по отношению к России.

«Естественно, перед каждым праздником происходит мобилизация этих сил, и более интенсивные вбросы. К примеру, в отчёте написано, что только за 4 месяца этого года мы уже приблизились к объему таких сообщений за прошлый 2019 год по этим темам.

Основными игроками этих вбросов являются не слишком популярные у нас «Facebook» и «Twitter», и это явно показывает источники антироссийской пропаганды.

Надо понимать, что и «Facebook», и «Twitter» работают не в нашей юрисдикции, у них свои представления о прекрасном. Модераторы «Facebook» и «Twitter» – это украинцы, враждебные к России», – резюмировал Ашматов.