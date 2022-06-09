Ты чьих будешь? Окружение Зеленского официально попросило ЕС снять санкции с Абрамовича

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Новости Украины

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия написал письмо в поддержку российского миллиардера Романа Абрамовича. Сейчас этот олигарх пытается в суде оспорить введенные против него санкции ЕС.

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Об этом сообщает британское издание The Times.

«Благодаря содействию Абрамовича украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, из-за которых смогли спасти более 400 000 человек», – говорится в письме. Как отметил Арахамия, усилия российского миллиардера по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен солдат ВСУ. «Абрамович продолжает быть глубоко вовлечен в процесс переговоров, а также в организацию гуманитарной помощи».

Роман Абрамович направил в ЕС документы, в которых пытается доказать, что наложенные на него санкции дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных обвинениях его в связях с Путиным, пишет британская газета Times.

За последние 20 лет Роман Абрамович заплатил в Великобритании налогов на сумму 1,75 млрд фунтов, сообщает Times, ссылаясь на его адвокатов. Это значит, что в Британии и ЕС российский бизнесмен заплатил больше налогов, чем в России.

Представители Абрамовича сообщили, что только в 2019-20 годах он заплатил в Британии более 41 млн. фунтов налогов и страховых отчислений, что делает его одним из 25 крупнейших налогоплательщиков в стране.

Абрамович утверждает, что поскольку он платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России, он не должен рассматриваться как ведущий спонсор российского государства или как человек, поддерживающий политику Путина на Украине.

Ранее сообщалось, что с третьей попытки Абрамович продал клуб “Челси” за 4,25 млрд фунтов.

«Хотелось бы комментариев от Абрамовича. Это дело Романа, но рекомендатель смущает. Это если использовать мягкое выражение», – комментирует ситуацию политэксперт Марат Баширов в Телеграм.

Напомним, российское общество недоумевало, кого именно представляет Абрамович, внезапно появившийся на переговорах РФ и Украины в Стамбуле в начале апреля, когда Владимир Мединский сделал заявление, расцененное как попытка “слить” все российские достижения в ходе СВО.