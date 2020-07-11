«Ты, что, не понимаешь?!» – Погребинский не сдержался, обращаясь к Зеленскому

11.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина проходит опасную стадию, за которой последует дальнейший распад страны, если действующая власть не изменит политику, направленную на раскол.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, «масла в огонь» подливает гонение на все русскоязычное – дискриминация, под которую попадает примерно половина граждан страны.

«Ты, что, не понимаешь, – нельзя тыкать президенту, – Владимир Александрович, вы, Владимир Александрович, не понимаете, что вас похоронила как президента та публика, которая вокруг Порошенко движется, и те, которые берут у них деньги, выставляя себя в роли как бы защитников и патриотов страны.

Вобщем, это очень печально. Страна доживает ужасную фазу своей жизни. Это при том, что, ну, в отношении коронавируса, могло быть хуже. Значит, как-то Бог благоволит нам, Украине. Ну что же вы делаете, почему вы не можете при таких обстоятельствах какой-то минимальный порядок навести…

Так что печально очень. Я считаю, что мы входим в очень опасную полосу. Если не будет скорректирована нынешняя, совершенно абсурдная политика, ведущая страну к хаосу и углублению раскола между частями страны – ну, мы видим, как представитель президента выступает в Конституционном суде против прав примерно половины украинского населения, озабоченных тем, что они не имеют возможности пойти учить детей, внуков в школе на русском языке!

Президент, который говорил во время избирательной кампании, что надо что-то там подумать, изменить. И уже ничего не надо!» – изумляется Погребинский.