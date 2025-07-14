«Ты или за Бандеру, или против Украины» – мэр Ивано-Франковска
После развала Советского Союза руководство Галичины приложило много усилий, чтобы на Западной Украине не осталось ничего русского.
Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы многое сделали для того, чтобы Ивано-Франковск остался украиноязычным городом. Чтобы такая уникальность, что мы всегда были украиноязычным городом, чтобы она осталась. К тому же, это требование местных жителей.
Поэтому мы приложили много усилий, чтобы никаких русских школ, чего-то такого. Даже духа русского чтобы не было. В третьей школе директора сменили, чтобы там был украинский дух. Мы прилагали усилия, чтобы не было точки концентрации этого. А всё остальное – это элемент игры на опереженгие, В том числе и языковые волонтёры», – сказал Марцинкив.
Когда ведущая спросила, «каким должен быть пантеон героев для Украины», он сразу назвал Степана Бандеру.
«Мне кажется, что Украина изменилась к Бандере. Он здесь родился, буквально 25 километров отсюда. Здесь, фактически, братья жили, отец, которого здесь в пятой школе пытали. И мне кажется, что Украина изменила своё отношение к Бандере, особенные в такие времена.
Я думаю, что для каждой эпохи по-разному. Это Шевченко, и Бандера. Я думаю, что постепенно Бандеру примут даже в Николаеве. Здесь вопрос стоит рубо – ты или за врага, или за Украину и украинских героев. Хотя мне кажется, что также нужно искать новых героев», – добавил мэр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: