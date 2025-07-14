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После развала Советского Союза руководство Галичины приложило много усилий, чтобы на Западной Украине не осталось ничего русского.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы многое сделали для того, чтобы Ивано-Франковск остался украиноязычным городом. Чтобы такая уникальность, что мы всегда были украиноязычным городом, чтобы она осталась. К тому же, это требование местных жителей. Поэтому мы приложили много усилий, чтобы никаких русских школ, чего-то такого. Даже духа русского чтобы не было. В третьей школе директора сменили, чтобы там был украинский дух. Мы прилагали усилия, чтобы не было точки концентрации этого. А всё остальное – это элемент игры на опереженгие, В том числе и языковые волонтёры», – сказал Марцинкив.

Когда ведущая спросила, «каким должен быть пантеон героев для Украины», он сразу назвал Степана Бандеру.