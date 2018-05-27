27.05.2018, Москва, Елена Острякова

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«Ты им про европейские ценности, а они ставят новый памятник Шухевичу»

Польские дипломаты и чиновники разочарованы Украиной. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил польский политолог Якуб Корейба.

«Я заканчивал по польским меркам хороший институт, и многие мои однокурсники работают в МИДе и других министерствах и ведомствах. В последнее время ребята, которые работают на украинском направлении, говорят: мы много на что четыре года назад надеялись, но с этими людьми работать невозможно. Это страна чудес. Им даешь деньги на строительство дороги – появляется дача в Конча-Заспе. Ты им говоришь о европейских ценностях – появляется очередной памятник Шухевичу», – сказал Корейба.

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Он полагает, что Украина будет отдаляться от Европы и возвращается в орбиту России.

«Украина стремительно закрывает ту дверь в Европу, которую мы четыре года назад открыли. Если украинцы закроют возможность нам, европейцам, с ними работать, создастся вакуум, в который тут же войдет Россия», – сказал Корейба.