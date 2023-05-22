«Ты кто такой, дятел информационный?» – Полковник набросился на военкора

Владимир Гладков.  
22.05.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Многие российские военные корреспонденты ради популярности выступают с необоснованной критикой армии РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие российские военные корреспонденты ради популярности выступают с необоснованной критикой армии РФ. Об этом...

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«Дятлы, они непобедимы. Я расскажу, как для меня закончился человек, как корреспондент, которого я уважал. Цитирую: «И по этим накоплениям мы начали наконец-то бить «Калибрами», «Кинжалами», и прочими ракетами. Это первый звоночек, который показал какую-то осмысленность работы».

Я хочу сказать этим информационным дебилам, что, если вы, пользуясь служебным положением, получили аудиторию, получили возможность зарабатывать на мошеннических схемах, то вы подписываете себе приговор», – возмутился Трухан.

Он напомнил, что массированные удары по территории Украины наносятся уже более года.

«Откройте сводки Министерства обороны – что значит «начали» «Кинжалами» и «Калибрами»?! «Кинжал» в прошлом году впервые ударил по заглубленному подземному хранилищу, разработанному для ядерных боеприпасов. С прошлого года «Калибрами» и «Искандерами» разносились казармы, склады, накопление ресурсов, все мы помним эти горящие свинарники по 300 человек погибшими.

И вот сегодня вы говорите про «какую-то осмысленность работы». Ты кто такой, дятел информационный, чтобы утверждать, что армия хоть какой-то осмысленной работой занимается?! Ты решил, что если ваши рожи мелькают по экранам, вы из себя что-то представляете, кроме массового сборища п**даболов?!

Армия осмысленной работой занимается приблизительно всегда, склады разносятся приблизительно всегда, посмотрите сводки Министерства обороны. В режиме «где обнаружили – там и вынесли». Вы уже в клоунов превратились, окончательно дискредитировали себя, мрази», – подытожил он.

Его мнение поддержал участник эфира фронтовой корреспондент Марат Хайруллин.

«Действительно военкором стало называться – в ругательное слово стало превращаться», – посокрушался военкор.

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