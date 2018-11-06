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06.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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«Ты – мразь! Нет, это ты – подонок!» – украинские депутаты сцепились в эфире

Депутаты Верховной рады Александр Вилкул и Алексей Гончаренко едва не устроили мордобой в эфире телеканала ZIK.

Так, один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул назвал своего бывшего соратника по Партии регионов Алексея Гончаренко, переметнувшегося в «Блок Петра Порошенко», подонком за то, что тот снимал на видео горящих людей во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предысторией конфликта стало обсуждение смерти украинской националистки Екатерины Гонзюк, которая скончалась спустя несколько месяцев лечения после нападения на нее.

«Рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе… Ты, ублюдок, снимал людей возле Дома профсоюзов, которые еще корежились там, сгоревшие», – заявил Вилкул.

«Подонок – это ты. Людям я помогал возле Дома профсоюзов и оказывал им медицинскую помощь», – оправдывался Гончаренко.

Далее дискуссия ужесточилась, и депутаты перешли на прямые оскорбления и пообещали набить друг другу «морды».

Ранее обозреватель «ПолитНавигатора» Валентин Филиппов писал: «Нанести Алексею Гончаренко увечья различной тяжести планировали и обещали многие политики, общественные деятели и просто случайные прохожие. Однако, до сих пор, Алексею удаётся отделаться лёгкими формами физического воздействия».

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