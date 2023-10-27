Ты мужик или кто? – Цыганова позвала Дудя на фронт

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Певица Вика Цыганова поставила на место известного либерального блогера-иноагента Юрия Дудя.

Она предложила ему поехать на фронт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А чего ты не поедешь на войну? Ты же мужик. Не воевать. Хотя бы поговори с людьми с той или с другой стороны. Тебя не тронут. У тебя же такой ресурс огромный. Про кувалду говорить легко. Ты же запрещенные вещи сейчас говоришь. Ты их так пробрасываешь», – сказала Цыганова.

Сама она часто бывает на фронте, выступает в госпиталях.

«Так что приезжай в Россию, смотри и помогай строить новую Россию-матушку, где будет правда, совесть, правильные законы, Юр. Он, видишь, на меня не смотрит, просто игнорит», – продолжила тролить блогера певица.

В конце интервью она заявила, что Дудь явно манипулируется из внешнего центра.

«Я думала, сегодняшний разговор будет интереснее. Но ты стоял только на этой позиции. И у меня родилось мнение, что за тобой явно кто-то стоит, тот, кто тобой манипулирует и управляет. Ты не раскрыл ни разу свое сердце», – сказала Цыганова.