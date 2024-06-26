«Ты на фронте? А я в Париже!»: у украинцев теперь бесплатный роуминг с ЕС

Сергей Рыжов.  
26.06.2024 11:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Связь, Украина


Украинские уклонисты в странах ЕС получили возможность звонить на родину к своим семьям без дополнительной платы. Как  сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, президент Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС.

Этот документ обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина – ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).

Украинские уклонисты в странах ЕС получили возможность звонить на родину к своим семьям без...

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RLAH означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы.

Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину, а также украинцы в странах ЕС при созвоне с родными на Украине.

«Благодаря закону существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами», – говорят в Раде.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга» Верховная рада приняла во втором чтении еще 22 мая.

В самом ЕС роуминг между странами для абонентов компаний мобильной связи стал бесплатным еще в 2017 году, когда вступили в силу правила, отменяющие плату за роуминг внутри Евросоюза. С того дня граждане Евросоюза, путешествующие внутри ЕС, могут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что и дома.

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