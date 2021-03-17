«Ты не бутерброд, сел – сиди!» – Муждабаев злобно припомнил Навальному Крым

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Либеральный блогер Алексей Навальный сидит в тюрьме по той же логике, по которой он сам относится к вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск в РФ меджлисовский пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, пишут: «Навальный не бутерброд, посадили – хай сидит». Я, кстати, с самого начала, когда его стали преследовать, говорил: если «Крым – не бутерброд, что его туда-сюда?», то я написал Навальному: Алексей, но тогда и власть в России – не бутерброд? Почему Путин должен Кремль освобождать? Он так и будет сидеть.

А сейчас, когда он начал сажать, ты не бутерброд, сел – сиди. Он говорит: незаконно, но отдавать не будем. Незаконно сел? Незаконно. Но выпускать не будем. Ты же по собственной логике сидишь в тюрьме, Алексей Навальный», – злорадствовал пропагандист.

«Тема Навального-то – всё! Не только из западной повестки дня с минимумом санкций ушла, она ушла и из российской повестки. У них сейчас обсуждают запреты в Twitter. Ну, они повестку своему рабскому сословию найдут, кремлёвские в этом деле чётенько всё знают.

А за Навальным уже всё, уже и массовых протестов нет, уже никто их даже не планирует. И про Навального говорят: ну, сидит уже и сидит, не убили же. И постоянно это сходит и сходит», – добавил Муждабаев.

Напомним, слова, которые меджлисовец никак не может простить Навальному: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?», либерал произнёс ещё в 2014 году.