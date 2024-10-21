«Ты не наш король!», «Верните нам землю!» – скандал с английским монархом в Австралии

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В Австралии произошел досадный для британской монархии инцидент. Посетивший парламент заморского доминиона король Карл подвергся словесной атаке со стороны сенатора Линды Торп, представляющей интересы коренного населения континента.

Сенатор Торп выкрикивала в лицо британскому королю обидные фразы: «Ты не наш король!», «Верните нам землю!».

Чтобы как-то замять досадный инцидент, британский король разразился пространной речью, в которой признал «родимые пятна» британского колониализма и попытался изобразить раскаяние.

В сюжете телеканала SkyNews, где освещался инцидент, вяло припомнили об ущербе, причиненном британцами австралийским аборигенам, и что-то промямлили о «работе над ошибками».

Необходимо отметить, что в бывших британских колониях и доминионах в последние два десятилетия всё чаще вспоминают об исторических обидах и ущербе, причиненном британскими колонизаторами заморским территориям. И если ранее местные власти ещё как-то пытались перетянуть на себя часть вины Лондона, то теперь претензии короне все чаще выдвигают представители власти бывших колоний.

Можно вспомнить крупный скандал 2008 года с «потерянным поколением», который был вынужден разруливать тогдашний премьер Австралии. Дело касалось преступной практики с изъятием детей из семей австралийских аборигенов, которых отдавали на воспитание в религиозные общины, откуда дети попадали в руки педофилов и садистов. В ходе разборок выяснилось, что британские власти уже в XX веке, десятилетиями, вплоть до конца 1960-х, путем обмана забирали детей из семей британских бедняков, которых десятками тысяч отправляли для воспитания и освоения территорий Австралии, Канады, ЮАР. Родителям при этом сообщали, что их дети умерли.

За скандалом последовала череда судебных разбирательств с официальными извинениями и выплатой компенсаций.

Новая, более яростная волна разоблачений британского колониализма свидетельствует о неуклонном дряхлении Туманного Альбиона, а также связей внутри некогда прочного Британского содружества. Некогда великой Британии больше нечего предложить своим бывшим колониям и доминионам — территория бывшей метрополии уже который год подвергается этнической и культурной трансформации со стороны мигрантов из стран Третьего мира, да и «Брекзит», задуманный в качестве меры по укрепления британского суверенитета, раскачал внутреннюю обстановку, когда на выход из состава Соединенного Королевства намылились Шотландия и Северная Ирландия, пристрастившиеся получать жирные дотации от Евросоюза.

Более того. В самой Великобритании с каждым годом растут и ширятся ряды сторонников республиканского строя. Британская монархия, призванная сглаживать и гасить внутренние конфликты и противоречия, больше не справляется с этими функциями, не снижая при этом уровня потребления и продолжая плодить скандалы в благородном семействе.

Действующая система власти Великобритании давно стала источником проблем для государства и общества. Обе правящих партии захлестнула волна некомпетентности и коррупции, неспособность решить ни одной серьезной проблемы, стоящих перед государством и обществом.

При этом, что характерно, премьеры из числа тори и лейбористов, стараются купировать внутренние проблемы через нагнетание русофобии и паразитирование на теме военной и финансовой помощи Украине.

Судя по всему, остатки Pax Britannica доживают последние деньки. Австралию постепенно прибирают к рукам США через военно-политическое и экономическое сотрудничество. И даже аргентинский фрик Миллей открыто угрожает Лондону «отжать» назад Фолкленды-Мальвины, на что он и его предшественники вряд ли бы решились ещё лет 10 назад.

Что касается бывших британских колоний, относящихся к Глобальному Югу, наметилось их неуклонное движение в сторону БРИКС и позитивный пример ЮАР, играющей не последнюю роль в этом объединении. Британское содружество — последний внешний ресурс, откуда Великобритания получала дешевое сырье и рабочую силу после распада колониальной системы. Лишившись его, Британская империя придет к окончательному закату.