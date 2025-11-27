«Ты потеряешь страну» – Лукашенко обратился к «Володе»
Александр Лукашенко призвал киевского диктатора Владимира Зеленского не срывать мирные переговоры.
«Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я хочу, оказавшись в очередной раз правым, не совет ему дать (он лучше меня знает ситуацию), а сказать, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс», – сказал Батька на форуме в Бишкеке.
Он предупредил Зеленского, что тот может утратить страну.
«Если где-то в чем-то не можете договориться (хотя я не увидел, что по этому плану нельзя договориться), ну оставьте на потом. Но остановите войну, где гибнут не твои, а чужие дети. И самое главное – ты потеряешь страну», – сказал Лукашенко.
