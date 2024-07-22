«Ты следующий, если выживешь!» – пленные «азовцы» обратились к украинцам

Максим Столяров.  
22.07.2024 13:31
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


В Сети появился ролик с пленными террористами из запрещённого в РФ «Азова», которые призывают украинцев уклоняться от отправки на фронт – «не повторять наши ошибки».

«Украинцы, искренняя просьба. Не повторяйте наших ошибок, сделайте правильный выбор», – призывают пленные, большая часть которых провела за решеткой уже больше двух лет.

Заканчивается ролик напоминанием: «Ты следующий, если выживешь».

В Сети появился ролик с пленными террористами из запрещённого в РФ «Азова», которые призывают...

Видео, очевидно, опубликовано на фоне пропагандистского турне по странам Европы, устроенного «побратимами» из 3-ей штурмовой бригады ВСУ в надежде склонить часть беглых «ухилянтов» вернуться на Украину и идти воевать.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в подавляющем большинстве обратившиеся к украинцам «азовцы» в плену находятся 2 года и 2 месяца. Они представились: Богдан Беленов, Артём Чумак, Тутов Роман (в «Азове» с 2015 года, в плену 2 года и 3 месяца), Сергей Незнамав, Александр Мельник, Кадырков Станислав, Радской Никита (командир 5 взвода 1 роты полка «Азов»), Мельников Владимир, Артём Синельников, Максим Шевцов, Илья Полтавский, Музыка Даниил (инструктор 1 боевой группы, группы разведки полка «Азов»).

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