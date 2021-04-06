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06.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Медицина, Политика, Скандал, Украина
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«Ты ссыкун». Экс-замминистра закатил скандал в эфире из-русского языка

Новости Украины

Бывший замминистра здравоохранения Украины, экс-депутат Рады, «руховец» Валерий Ивасюк оскорбил депутата парламента от фракции «Слуга народа» Алексея Устенко и покинул студию телеканала «Наш» во время прямого эфира.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел после того, как Устенко похвалил Ивасюка за то, что тот отказался от националистической риторики.

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– Господин Ивасюк, я очень рад, что вы за год изменили свое мнение по поводу языка.., – начал Устенко.

– Я никогда не менял, я украинец. А ты не ври, ты еще ссыкун.., – перебил его Ивасюк.

– Очень приятно, что вы говорите по поводу того, что вы говорите, что нет разницы, на каком языке сегодня говорят доктора, разговаривали министры, это очень приятно, что меняется мировоззрение. По поводу того, что локдаун у Кличко – мы же видим, что и он заявлял, и госпожа Голубовская заявляла, и много кто из профессиональных докторов говорил – нужно эту цепочку разорвать для того, чтобы было меньше контактов, чтобы было меньше заражений, чтобы люди меньше контактировали. Действительно, городская власть недоработала, – продолжил Устенко.

Ивасюк после этого покинул студию.

– Вы знаете, у меня нет смысла слушать этот маразм, – заявил он.


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