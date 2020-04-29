Ты только не сорвись на полдороге, товарищ Кернес!

29.04.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Мэр Харькова готовится к акции «Полк Бессмертной Победы» более активно, чем хотелось бы свидомым. Все инициативы Геннадия Кернеса по празднованию Дня Победы вызывают зловонное бурление мнений кастрюлеголовой общественности.

Секта «скорбящих 9 мая», «свидетелей побед УПА над фашизмом», переписыватели истории, благодарные читатели украинской википедии, гуманитарные дегенераты и идеологические извращенцы, которым нечем себя занять в самоизоляции, прибегают на фейсбучную страницу градоначальника, чтоб оставить демонстративную кучку комментариев

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Мэр напомнил о своей инициативе. Правда, называет уже акцию «Полк Победы» (уж не потому ли из названия выпало слово «бессмертной», чтоб не нервировать киевскую власть аналогиями с российским шествием?). Харьковчанам предлагается 9 мая в 12 часов выйти на балконы с портретами дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Кернес пишет: «Этот пост сразу же был завален вопросами — где и как во время карантина можно распечатать портреты и оформить их в рамки? Отвечаю — эту часть акции мы готовы взять на себя и помочь всем желающим. Для этого вам надо позвонить моим помощникам: Светлане Витальевне Юрченко по телефону 098-859-57-23 или директору Департамента контроля Алексею Викторовичу Артикуленко — 067-578-40-62. Они примут вашу заявку, к вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты Молчания, Памяти и Благодарности».

Эти задумки вызвали интерес у здравой части города. Однако часто харьковчане жалуются на то, что указанные телефоны не отвечают. Наверное, имело бы смысл организовать «горячую линию» для всех желающих распечатать портреты. Кто-то из комментаторов отмечает, что волонтеров можно было бы не гонять дважды. То есть фото отправить со смартфона, а волонтеры бы не забирали его, а только доставляли распечатку. Но всё равно какому-то количеству пожилых людей понадобится именно тот вариант помощи, о котором пишет мэр.

Противники «Полка Бессмертной Победы» всполошились и рассылают лучи беспокойства по разным направлениям. «Хорошая картинка для расейских новостей», — взгрустнулось одним. Да, нам тоже нравится. «Кто-то неплохо заработает на рамках, палках и печати фотографий», — встревожены другие. А вам бы, уродам, хотелось, чтоб кто-то заработал на распечатке черно-красного обезьяньего дупла с надписью «Николы знову»?

Прилежный читатель украинских газет Vadym Voskresensky негодует: «Гепа, у меня есть, кого вспомнить. Я сделаю это 8 мая, в День памяти, без вас, наперсточников. Можешь нацепить на палку своего мясника Жукова и сидеть на балконе до посинения. Без меня». Харьковские женщины отвечают болезному: «На х.р ты кому нужен. Когда вы цепляете своего дохлого Бандеру и таскаетесь с его портретами, так это нормально. Вот и вспоминай его и Шухевича 8 мая в день униженных и побежденных». «Мэр обращается к тем, кто хочет почтить память своих воевавших предков. Если вы к таким не относитесь, зачем писать глупые комментарии? Проходите мимо, вы никому не интересны».

Харьковский депутат Андрей Лесик в комментарии «ПолитНавигатору» предлагает властям Харькова сделать и следующий шаг – вернуть Георгиевскую ленту, которая была запрещена Киевом при Петре Порошенко при молчаливом попустительстве «элит» Юго-Востока.

«Было бы здорово, чтоб последовала и следующая инициатива: узаконить Георгиевскую ленточку, вернуть ее в правовое поле как действительно символ Победы. Не нужно прогибаться под какие-то ситуативные моменты. Раньше была системная работа, связанная с нашей исторической памятью. Если б в какие-то моменты не прогибались, сейчас было легче следовать этим курсом, проводить «Бессмертный Полк» в Харькове.

А чтоб праздник Победы не превратился в траурное молчание, наша инициатива следующая: в 12 часов 9 мая на балконе, на даче, в машине включаем песню «День Победы»… Хорошо бы, чтоб городская власть организовала усилители в районах. Это праздник номер один. И мы не должны позволить переписать историю режиму Зеленского, который, к сожалению, продолжил курс Порошенко. Мы должны отстоять историю», – сказал Лесик.