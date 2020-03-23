«Ты умрешь». Политолог передал привет «пророссийскому охвостью» Молдовы

23.03.2020, Москва, Елена Острякова

Пятилетний срок, на который российскому политологу Армену Гаспаряну было запрещено въезжать на территорию Молдовы, закончился.

Об этом Гаспарян написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Истек пятилетний срок персоны нон грата в Молдове. Если, конечно, его не продлили автоматически еще лет на двести за наши эфиры с камрадом Алексеем Мартыновым. Передаю привет создателю бандитско-олигархической системы его господарскому величеству, а ныне изгнаннику бессарабскому Плохишу Первому и всему охвостью, включая “пророссийских”. Вы там не скучайте. А пока – для вас звучит старинная песня группы EST “Пройдет немного времени и сука ты умрешь”», – написал Гаспарян.

Под «Плохишом Первым» очевидно подразумевается бежавший из Молдовы летом 2019 года олигарх Влад Плахотнюк. Он полностью контролировал правительство, которое санкционировало запрет на въезд в страну не только Гаспаряну, но и многим другим российским политикам, политологам, журналистам.

А вот «пророссийским охвостьем», судя по всему, является президент Игорь Додон и его окружение. В течение года эта политическая сила, которая сначала частично, а потом и полностью контролировала правительство, так и не удосужилось снять запрет на въезд для неугодных Плахотнюку россиян. При этом и Додон, и его соратники постоянно заявляли о намерении восстановить нормальные отношения с Россией, вымаливая у Кремля разрешения на экспорт сельхозпродукции, льготы заробитчанам, скидки и кредиты.

Ирония ситуации с отменой запретов заключается в том, что даже теперь политологи не смогут приехать в Молдову – страна закрыта на карантин из-за коронавируса.