«Ты вообще соображаешь что-то?» – Погребинский отчитал Зе-банду

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Озвучиваемая окружением Владимира Зеленского идея расширения переговорного формата по Донбассу за счет США – абсурд, поскольку противоречит позиции не только России, но и Франции с Германией. Из-за отказа Киева подписывать обязательства выполнять формулу Штайнмайера возможность встречи Нормандской четверки в ближайшее время равна нулю.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая то, как прошли переговоры, какова вероятность на сегодняшний день встречи лидеров нормандской четвёрки?» – спросил ведущий.

«Нулевая… На сегодняшний день, несмотря на такое мягкое высказывание Пескова (пресс-секретарь президента РФ сообщил о том, что переговоры с трудностями продолжаются, – ред.), моя позиция близка к позиции Алексея Чеснакова (политолог, считающийся близким к Кремлю, – ред.), что, если сохраняется такая позиция у Украины, на стороне которой сейчас мяч, то никакой встречи в Нормандском формате на высшем уровне [не будет]», – ответил эксперт.

«Я слышу, там вот этот Арахамия, тоже мне, большой эксперт по этим вопросам, говорит: «я не эксперт, но мне не нравится, как-бы это всё неправильно, формула Штайнмайера, её министр иностранных дел нафантазировал, зачем нам эта формула? У нас ещё не исчерпана тема увеличить участников в Нормандском формате американцами, англичанами» – ты вообще соображаешь что-то? Ты ничего не соображаешь в этом, это вообще исключено. Это исключено, потому что этого не хочет ни Германия, ни Франция, ни Россия», – добавил Погребинский.