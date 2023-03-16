Тяга к халяве как объединяющий фактор народа России и Украины. Наблюдения галичанина.

Украинцев и русских объединяет неизменная тяга ко всему бесплатному.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит житель Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Много жил на Украине, немало живу и в России, и тот объединяющий фактор, который практически един и не сильно различается спустя время — это тяга к всему бесплатному, то есть халяве. Понятно, что мы — не Швейцария и не Эмираты по уровню жизни, и желание людей сэкономить — абсолютно логичное. Но мои наблюдения скорее касаются получения чего либо даром, что в ином случае не имело бы особой необходимости.

Во Львове я одно время работал на стекольном производстве. Там был своеобразный отстойник брака из забытых или лишних заказов, которые никому не были нужны. А ввиду того, что стёкла были калёные, их уже было невозможно разрезать, уменьшить или иным образом приспособить под что-то другое. Все эти обрезки были разных размеров, толщины, фактуры и цвета и — казалось бы — не имели никакой ценности и не прокатывали в качестве стеклотары.

Как тут один из работников производства озвучил мысль о том, что было бы неплохо забрать весь этот утиль себе на дачу. Я искренне удивился — каков смысл? На что тот ответил — можно сделать забор из стекла, и для соседей это будет выглядеть престижно, по его мнению.

Тот факт, что забор будет пестрить кусками разной формы и цвета и выглядеть при этом далековато от престижности, его не смущал. Идея была откровенно бредовой, но наличие никому не нужного и не имеющего ценности материала будоражило коллегу — он невольно выдумывал хоть какое-то применение на случай, если всё это окажется на мусорке.

Как-то раз я увидел картинку из России, где сарай получил крышу из ненужных дорожных указателей. Ещё один пример, когда применение бесплатному хламу таки нашли. Хотя при любом другом раскладе подобные вещи никого бы не заинтересовали.

Порой халяву в России даже не надо долго искать. Летом все популярные места шашлыкинга усеяны брошенными мангалами из тонкого металла, которые в народе принято считать одноразовыми. Тем не менее, у меня такой «одноразовый» мангал служил многократно больше одного раза, пока я не нашёл модель покрупнее и получше, точно так же кем-то брошенную.

Отдельное удивление — бомжи не ходят и не собирают эти мангалы с целью сдачи в чермет. Нередко можно найти и не пригодившиеся дрова. Мои знакомые, работающие охранниками в элитном ЖК, нередко находили выброшенные рабочие смартфоны и ноутбуки. Наверное, если бы я не гнушался рыться по помойкам, я бы жил побогаче, чем получается общепринятым образом, ну или как минимум не беднее.

Меня поразила история одной старушки, которая помогает русским воинам в СВО, не затрачивая ни копейки: она собирает просрочку из магазинов, а именно — хлеб, из которого сушит сухари, фасует их в бесплатную тару, взятую из групп в стиле «отдам даром» и отправляет на фронт. Как просто и полезно, когда все ингредиенты — бесплатны.

Рекордная халява, которую удалось лично мне провернуть в России — это скроить совокупно около двух тысяч рублей на проезде в метро. Никакого криминала, никаких подменных проездных или липовых удостоверений инвалида. Оказывается, украинская монета в 50 копеек совпадает по всем параметрам с металлическим жетоном метрополитена Петербурга. Правда, прокатывало это не на любой станции.

Возможно, дело было в износе механизма турникета, к тому же подходили монеты не любого года выпуска (большинство украинских монет выпущено в 1992-м). Тем не менее, фокус этот работал, и мои родственники передали в РФ максимальное количество монет данного номинала, которые смогли собрать.

Следует отметить, что как только я смог пользоваться метро с такой невероятной «скидкой», как у меня автоматически отпали все претензии к его качеству: толпы, духота, неудобные пересадки.

Самое невероятное в этой истории — это то, что этот «лайфхак» поведал мне не русский и не украинец, а уроженец Латинской Америки. К слову, украинские 50 копеек довольно похожи и на российские 10 рублей, и пару раз в магазинах мне подсовывали их вместо сдачи (либо возвращали подсунутые кем-то ранее).

Отношение к халяве может быть двояким в менталитете россиян. Так, один мой коллега жаловался на несправедливую оплату своего труда. Однажды он замыслил компенсировать эту несправедливость тем, чтобы «спионерить» неподотчётное оборудование. Понятно, что ничего дорогого там бы без присмотра не валялось, но отдельные электрощитовые компоненты могли бы пригодиться при ремонте квартиры или на даче.

Через пару дней раздумий его замучила совесть — как можно украсть новое оборудование? Ещё через пару дней тяга к халяве победила муки совести, и нашёлся компромисс: он решил приделать ножки не новому, а уже списанному оборудованию, к которому ввиду разгильдяйства и лени могли приписать и рабочее.

На практике так и вышло — какой-то процент оказался ремонтопригодным и недооценённый узник совести наварил пару-тройку тысяч рублей. Не сказать бы, что это весомая компенсация оплаты его труда, но видимо его обрадовал скорее сам факт свершившегося «правосудия». А ещё говорят, что хохлы тянут всё, что плохо лежит…

Всяческие скидки, акции и распродажи — отдельный бич, которым страдают по обе стороны «поребрика». Каждый год я наблюдаю видео очередной потасовки на потребительской почве из обеих стран. Как ни украинцы подрались за тряпки из «секонд-хенда», так бережливые петербуржцы устроили мордобой за ящики для инструмента (именно для инструмента, а не с инструментом.

Довольно смешными выглядят подарки от общепитов и фастфудов — когда народ охотно поедает то, чем ещё вчера брезговал — но решающим фактором оказалась та самая халява.

Часто подобное используется в рекламных целях — только ленивый блогер не разыгрывает айфон, но порой было достаточно и более приземленных вещей, как возможность открутить любую запчасть от приговорённой машины. Как и в случае с выловом просрочки из мусорки у продуктового, за халявными вещами нередко прибегают довольно состоятельные на вид люди, а иной раз даже приезжают на дорогих иномарках.

Халява — огромный мотиватор торговли и жизненного движения. Нередко, отдавая в сети почти бесполезный хлам, я наблюдаю, как люди ради него ехали из противоположного конца города, затрачивая на дорогу в один конец около двух часов. Вряд ли бы они нашли другой повод для такой основательной прогулки в конце рабочего дня.

Тягой к халяве пропитаны мои воспоминания из жизни на Украине. Ещё в школьные годы, ввиду вынужденной скромности жизни тех времён, одноклассники то и дело обучались поиску чего-нибудь бесплатного, вместо школьной программы. Отдельные дети на утренниках или детских днях рождения пытались поглотить как можно больше всего, впрок. Отдельные даже признавались — «есть уже не могу, но всё равно продолжаю».

Нередко выдумывались различные уловки от тех школьников, которые победнее, против тех, которые побогаче. Понятно, что откровенно воровать — плохо, и учителя накажут. Потому вожделенную двухлитровую бутылку колы додумались предварительно выбросить в мусорное ведро. Изначальный хозяин побрезговал доставать её оттуда, хотя в классной мусорке не лежало ничего, кроме бумаг. После чего лишённые предрассудков дети из нищих семей выудили бутылку газировки из урны уже как ничейную и с радостью выпили.

Уже в студенческом возрасте мой друг, работавший грузчиком на хлебзаводе, воровал отбраковку — батоны, которые утратили товарную форму. Съедобными от этого они быть не перестали, и мы наслаждались свежайшим и вкусным хлебом, пускай и сплюснутым, но бесплатным. Как ни странно, администрация завода всячески препятствовала расхождению брака по рукам (и ртам), потому выловить пару-тройку батонов требовало ещё и наличие хитрости и сноровки.

Работая на различных кустарных производствах, вспоминаю примечательные способы борьбы с воровством инструмента. Заставлять работяг расписываться за инструмент было бесполезно ввиду того, что их зарплаты были настолько низки, что вычитать из этой суммы ещё и стоимость инструмента привело бы к месяцам бесплатной работы.

При таком раскладе, очевидно, работяги бы попросту разбежались. Потому придумали хитрость — на работяг нацепили мощные пояса для снаряжения, после чего запретили любой инструмент размещать где-либо, кроме пояса. Класть его на какие-либо поверхности влекло мелкий, но ощутимый штраф. Таким образом, инструмент не оставался не на виду и приделать ему ножки стало проблемно.

Схожую ситуацию наблюдал на одной из работ уже в России. Выездным механикам не предоставлялся автомобиль, и надо было ездить на своём. По этой причине установить счётчик моточасов или пробега было затруднительно, и разграничивать топливо, затраченное на рабочие и личные нужды работников было сложно. А предоставлять служебный транспорт мешала жадность компании.

Всё это выливалось в разной степени глупости при компенсации топлива, типа запрета на заправку в то или иное время или день недели. Тем не менее, ничего не мешало работникам обналичивать виртуальные литры во вполне осязаемые рубли с помощью канистр или просто заправляя чужие машины в обмен на деньги. Сравнивая эти ситуации я вижу, что и методы борьбы с проблемой халявщиков в целом схожи, равно как и подходы.

Отношение к оплате налогов и сборов практически не отличается. И тут и там население пытается по максимуму откосить от любых податей, которые на них сваливаются. Это как будто некий вид спорта. Правда, в РФ намного чаще слышу словосочетания «за наш счёт налогоплательщиков», «на наши налоги» — тут куда охотнее подвывают либералам с их нарративами, когда украинский обыватель их крайне быстро позабыл после пролёта с членством в ЕС.

Вдвойне смешно, когда в России борцы с коррупцией и разворовыванием бюджетов сами не платят налоги — никакого противоречия у них не возникает.

Ввиду повального непонимания сути платных услуг (парадокс, который я уже описывал в предыдущей статье), россияне массово косили от оплаты проезда по платным дорогам, лихо сминая поролоновые шлагбаумы на пунктах оплаты — их пришлось заменить на металлические, чтобы последствия удара были дороже, чем стоимость проезда. Тогда народ наловчился проезжать «паравозиком» за впередиидущей машиной.

Технически, эта хитрость решается только установкой шлюза из двух шлагбаумов, но на такие капитальные вложения бенефициары платных трасс в России не готовы (что крайне потешно).

Аналогично с оплатой платных парковок — народ мгновенно вооружился магнитными подиумами под номера. В Москве даже пришлось наспех пропихнуть нелепый закон о том, что машина без номеров несёт — немного немало — террористическую угрозу, и за это подлежит эвакуации.

Дальнобойщики массово косят от системы «Платон», устанавливая шторки на номера грузовика. Регулярные расстрелы камер контроля скорости и надругательства над гражданскими операторами передвижных комплексов фотофиксации ни капли не удивляют выходцев из Украины.

Я ещё поражаюсь, как подобно отдельным африканским странам из стен частных домов не торчит арматура, символизирующая статус недостроя — для откоса от уплаты налога на недвижимость. Единственное, где пошатнулось единение — цифровое пиратство.

В то время, когда украинское население ни дня не забывало старые добрые торренты, многие россияне крепко подсели на всякие сервисы по подписке, платную музыку или компьютерные игры. Платить за цифровые развлечения стало статусно, как бы возвышаясь над нищим быдлом.

Увы, санкции и запрет оплаты заграничных сервисов из России быстро сдули лоск с идеалов бомонда — на торренты они вернулись уже с чистой душой. Безысходность внезапно стала оправданием «воровства», которое ещё вчера порицалось.