Тягнибок авансом заклеймил «Крымскую платформу»: «Москва должна выть и визжать»

Распиаренная Киевом «Крымская платформа» грозит обернуться селфи-вечеринкой, где не будет принято никаких решений, кроме совместных фото.

Об этом в эфире 4 канала заявил лидер националистического ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По мнению националиста, о безрезультативности грядущего события свидетельствует состав участников саммита – большинство стран будут представлены третьесортными политиками.

«Я, с одной стороны, радуюсь, что все эти события происходят – и визиты, и все эти «Крымские платформы» – все это очень правильно. Но, с другой стороны, я, как опытный политик, понимаю, что, наверное, это все будет использовано для селфи, для видосика очередного – для того, чтобы просто людям показать и надурить людей…

Конечно, это очень мощно, что в Украину приезжают представители 44-х стран мира – девять президентов. Но есть другая ситуация, что базовые страны, которые для нас являются очень важными, – это первоочередно Соединенные Штаты Америки и Великобритания, все-таки, присылают туда не первых лиц, и даже не вторых лиц. Это также является сигналом», – заявил Тягнибок.