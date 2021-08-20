Тягнибок авансом заклеймил «Крымскую платформу»: «Москва должна выть и визжать»Новости Украины
Распиаренная Киевом «Крымская платформа» грозит обернуться селфи-вечеринкой, где не будет принято никаких решений, кроме совместных фото.
Об этом в эфире 4 канала заявил лидер националистического ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению националиста, о безрезультативности грядущего события свидетельствует состав участников саммита – большинство стран будут представлены третьесортными политиками.
«Я, с одной стороны, радуюсь, что все эти события происходят – и визиты, и все эти «Крымские платформы» – все это очень правильно. Но, с другой стороны, я, как опытный политик, понимаю, что, наверное, это все будет использовано для селфи, для видосика очередного – для того, чтобы просто людям показать и надурить людей…
Конечно, это очень мощно, что в Украину приезжают представители 44-х стран мира – девять президентов. Но есть другая ситуация, что базовые страны, которые для нас являются очень важными, – это первоочередно Соединенные Штаты Америки и Великобритания, все-таки, присылают туда не первых лиц, и даже не вторых лиц. Это также является сигналом», – заявил Тягнибок.
Радикал также призывает усилить санкции против России, чтобы сделать для нее неподъемной «ношу Крыма»:
«Если вы хотите решать вопрос с Москвой по отношению к Крыму, нужно Москву поставить в такие условия, чтобы они там выли и визжали, что Крым им обходится слишком дорого. Это должно говорить и их население, это должна говорить их власть, которая понимает, что прокормить этот Крым и тратить деньги через введение санкций, обеспечение нормальной экономической ситуации внутри страны им невыгодно. И это нужно говорить на «Крымской платформе» – санкции по отношению к России».
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