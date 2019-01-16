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16.01.2019,

Киев, Максим Карпенко

 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Тягнибок: Белорусскому федеральному округу – быть!

Украинские националисты требуют разорвать действующие контракты с белорусскими компаниями, поскольку Минск уже в ближайшем будущем может быть окончательно поглощен Россией.

Соответствующее заявление распространил глава украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Тягнибока, речь идет о ремонте трассы «Киев-Одесса», тендер на который выиграл «Строительно-монтажный трест №8», который входит в структуру «Белавтодора».

Тягнибок в своем блоге заявил, что Украина, оплачивая работы белорусских компаний, перечисляет деньги Москве. Радикал также считает, что Беларусь вскоре объединится с Россией в одно государство, а, значит, любые проекты с этой страной нужно сворачивать и готовиться к войне.

«Последние заявления Кремля и руководителя Беларуси Александра Лукашенко о создании так называемого союзного государства показали, что окончательная аннексия Беларуси Московией – лишь вопрос времени. Эта ситуация обещает Украине новую огромную угрозу – дополнительные 1084 км границы с врагом.

Что должны делать мы? Немедленно укреплять границу и готовиться к возможному московскому наступлению…

В таких условиях экономическое сотрудничество с Беларусью, которое почему-то так активно разворачивает наше правительство, угрожает Украине расширением московского наступления по всей украинско-белорусской границе.

Именно поэтому сегодня «Свобода» требует от правительства Украины пересмотреть экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь.

Уровень конкуренции в Украине является достаточным для привлечения к реализации масштабных проектов исключительно национальных или иных международных компаний, которые не являются союзными государству-агрессору странами», – заявил Тягнибок.

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