01.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Закарпатье, Образование, Украина

Тягнибок гонит венгров в воскресные школы


Украинские националисты отказали закарпатским венграм в праве обучения на родном языке.

С такими заявлениями в эфире телеканала 112 выступил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, венгерские меньшинства не имеют права требовать обучения в школах на Закарпатье на своем языке. Максимум, что они могут – это организовать воскресные школы и проплаченные венгерским правительством курсы.

«Они хотят, чтобы до 5-го класса учились дети на венгерском языке – не просто изучали, а обучались… Должна быть четкая, последовательная позиция – обучение и изучение. У нас, в Украине, обучение должно проходить на украинском государственном языке. И никто не имеет права нас принуждать к другому. А изучение языков национальных меньшинств – прошу, без проблем. Могут для этого существовать воскресные школы, церковные школы, венгерское правительство может профинансировать целые курсы отдельные. Какие проблемы?», – сказал Тягнибок.

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