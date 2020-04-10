Тягнибок и Билецкий оказались последователями Манифеста Компартии

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские политики Олег Тягнибок, Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, а также такие неонацистские организации, как Национальный корпус, якобы являются коммунистами и последователями идей Карла Маркса.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил киевский миллионер и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карл Маркс, Ленин, Сталин – они все против рынка земли. Включая Путина, Медведчука, Рабиновича, Тимошенко – они все легли в эту сторону. Удивительно, что в них же лёг и Тягныбок, в них лёг Национальный корпус.

Они все получились последователями того самого Манифеста Коммунистической партии, который написал Карл Маркс. Потому что в нём чётко указано – не давать возможности людям свободно покупать и продавать вообще собственность, и тем более землю», – резюмировал Балашов.