Тягнибок: «Мы с американцами развалим Россию на 30 государств»

19.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Коалиция из США, Великобритании и Украины должна «развалить» Россию на 20-30 мелких государств для того, чтобы Украина победила в войне на Донбассе.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил лидер националистической ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тягнибока, США и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины. Националист также пригрозил международными трибуналами всем «московитам», которые когда-либо уничтожали националистов.

«Сегодня США, а в Европе это Великобритания, – это основной союзник Украины. По моему мнению, именно США и Великобритания могут нам помочь поставить московитов в их рамки.

Потому меня удивляет – уже сколько времени прошло после инаугурации президента Байдена, но не состоялось еще никакого контакта между Зеленским и Байденом. Может быть, потому, что абсолютно не воспринимают нынешнего украинского президента и те действия, которые он совершает, хотя, видите, последние действия, я так понимаю, что даже по рекомендации, не исключено, что американского президента Зеленский пытается понравиться, но нужно вести какую-то справедливую линию, которая не имеет компромиссов. Особенно, если это касается северного соседа, если это касается Московии, которая была, есть и будет, очевидно, нашим врагом.

Потому мы заинтересованы, чтобы Россия как империя, и в этом нам могут помочь наши союзники, Россия должна распасться на много государств. До того времени, пока там будет большая империя, как она на карте нарисована, то Украине будет достаточно сложно защитить свой суверенитет.

20-30 национальных государств должны создаться на территории Российской Федерации и, соответственно, те преступники, которые убивали украинцев, за эти 15-ть тысяч жертв нынешней, современной московской-украинской войны, но и других войн, когда московиты уничтожали миллионы украинцев, должны отвечать. И должен быть суд, трибунал над всеми московитами, даже если их уже сейчас в живых нет», – заявил Тягнибок.