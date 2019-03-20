Тягнибок не верит в возвращение Крыма, но мечтает о развале России

20.03.2019, Киев, Игорь Петров

Все попытки вынудить Россию вернуть Украины Крым били и будут безуспешными, Крым можно вернуть лишь после Развала России на национальные государства.

Об этом в эфире 7 канала заявил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое государство, как Россия, когда оно развалится на несколько десятков маленьких национальных государств типа Башкортостан, Дагестан, Коми, Чечня, тогда есть реальные возможности вернуть наши потерянные территории. Все остальное – иллюзия. Пять лет прошло. Вы видите, что мировая общественность не настолько активно реагирует, потому что они не хотят входить в конфликт с Московией.

Так называемый нормандский формат показал себя полностью неэффективным, учитывая что немецкий и французский бизнес вообще хочет сотрудничать с российским бизнесом. Как подтверждение – строительство «Северного потока-2», который не только противоречит интересам Украины, но и экономически усиливает Россию. Это вместо того, чтобы мир лишал Россию экономической мощи. Они будут зарабатывать деньги и использовать их на войну против Украины», – сказал Тягнибок.