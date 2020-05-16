Тягнибок обвинил Зеленского в бесчеловечных экспериментах над людьми

16.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Нынешняя украинская власть использовала карантинные меры из-за распространения коронавируса, чтобы заработать на украинцах, а также продать землю и напугать заробитчан.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший депутат Верховной рады, глава националистического ВО «Свобода», неонацист Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карантин вводить и придерживаться его – нужно. Но в данной ситуации мы имеем очень большой перекос со стороны власти, которая за несколько месяцев показала не только свою неготовность к таким вызовам времени. Они восприняли ситуацию, которая складывается, чтобы, с одной стороны, дурить людей, закидывать их разнообразными обещаниями, с другой стороны, они пользуются ситуацией, чтобы обеспечивать свои собственные кошельки и кошельки своих хозяев-олигархов», – заявил Тягнибок.

По его словам, нынешняя власть является непрофессиональной и не способной управлять и нанимать хороших менеджеров.

«Но кое-кто из представителей этой власти услышали, что этот непрофессионализм можно использовать. Обратите внимание на слова нынешней власти. Говорят: «Не судите нас строго, ну ошиблись, мы имеем право на ошибку». К слову, в магазине вас обвешивают, схватили за руку: «Ой, извините, я ошибся». И, таким образом, эта власть просто-напросто продемонстрировала, что она не имеет ни одного плана», – негодует Тягнибок.

По его мнению, «после заявления главного санитарного врача» (о том, что парки и скверы закрыли для запугивания украинцев – ред.) выяснилось, что эта власть ставит на украинцах эксперименты.

«Она решила для себя, что она имеет такое право. То, что Трамп сказал, как в Америке проводят антикарантинные мероприятия, и они хапнули какую-то идею и начали внедрять в Украине, то увидели, что в Китае запугивают людей.

И теперь в Украине решили не разрешать выходить в парки и показательно мыть улицы наших городов. Интересно, чем они мыли улицы: простой водой, чтобы запугать людей – или потом будут списывать большие деньги из бюджета, что может они каким-то химикатами обмывали наши улицы», – предположил Тягнибок.

Также он считает, что все эти меры были введены, чтобы «люди начали паниковать, но не просто так, а начали закупать продукты на месяц, на два наперед».

«А где закупать продукты? У простого украинского фермера? У мелкого и среднего бизнеса? Нет, их закрыли, запретили. А закупать продукты и какие-то средства первоочередные в магазинах, супермаркетах, гипермаркетах, которые известно кому принадлежат – принадлежат приближенным к власти людям или принадлежат тем, кто эту власть привел – представителям олигархических кланов», – заявил свободовец.

Он добавил, что главная проблема – избирательность карантина.

«Одним можно рестораны открывать – другим нельзя, ночные клубы пооткрывали свои для своих развлечений, другим этого нельзя делать. Для себя обеспечивают возможность ощущать безбедную и простую жизнь, а украинцы – пусть вымирают», – заявил Тягнибок.

По его словам, власть использовала эту ситуацию на Украине, чтобы «продать землю, чтобы напугать заробитчан и не пускать заробитчан из Украины».

«Это может привести к настоящей катастрофе», – резюмировал радикал.