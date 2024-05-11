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Многие украинские подразделения уже более двух лет воюют без ротаций и отдыха, и надолго их так не хватит.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил главарь неонацистской партии ВО «Свобода», а ныне майор ВСУ Олег Тягныбок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизация нужна, потому что иначе мы не удержим наших позиций. Нам нужна ротация. Вот в том подразделении, в котором я служу (128 бригада ВСУ), два года с копейками не было никакой ротации. 18 мая 2022 года это подразделение зашло на линию боестолкновения, и до сих пор подразделение здесь», – сказал Тягныбок.

«Как вы себе это представляете, что люди, которые два года без ротации находятся здесь, и держат 2,8 километра границ – насколько их хватит?» – добавил нацист.