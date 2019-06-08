08.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Тягнибок поддержал курс Зеленского

«Путь к миру» на Донбассе лежит через усиление санкций против России – чего неоднократно после своего избрания требовал от Запада новый украинский президент Владимир Зеленский.

К максимальному экономическому давлению  следует добавить дипломатическую изоляцию РФ. Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос разблокирования экономических санкций касаемо оккупированных территорий и Московии – ни в коем случае. Более того, я считаю, что чтобы достичь этого мира, нужно разрывать дипломатические отношения, максимально Россию изолировать от мира, нужно давить на весь цивилизованный мир, чтобы санкции против России были еще больше. Только это ослабляют – Россия начинает садиться на шею. Именно в этом наш выход», – заявил Тягнибок.

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