Тягнибок поддержал курс Зеленского

08.06.2019, Киев, Максим Карпенко

«Путь к миру» на Донбассе лежит через усиление санкций против России – чего неоднократно после своего избрания требовал от Запада новый украинский президент Владимир Зеленский.

К максимальному экономическому давлению следует добавить дипломатическую изоляцию РФ. Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос разблокирования экономических санкций касаемо оккупированных территорий и Московии – ни в коем случае. Более того, я считаю, что чтобы достичь этого мира, нужно разрывать дипломатические отношения, максимально Россию изолировать от мира, нужно давить на весь цивилизованный мир, чтобы санкции против России были еще больше. Только это ослабляют – Россия начинает садиться на шею. Именно в этом наш выход», – заявил Тягнибок.