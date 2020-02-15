Тягнибок подскочил и, пятясь задом, сбежал с переговоров

15.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Во время переговоров в 2014 году между командой ещё действующего тогда президента Януковича и представителями майдана будущий мэр Киева Виталий Кличко демонстрировал скудоумие, а лидер националистов ВО «Свобода» Олег Тягнибок страшно перепугался, когда узнал о захваченных во Львове оружейных складах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» рассказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый смешной эпизод – это был Кличко и его присутствие на переговорах. Человек с замедленной мозговой деятельностью пытался проводить переговоры, они часто шли об изменениях в законодательстве, возвращение к старой Конституции, изменение избирательного законодательства и так далее. Мы останавливались буквально каждые две минуты, чтобы перевести ему с русского на русский и медленно рассказать, что мы имели в виду.

Особо смешного не было, были трагикомические случаи, например, первым в стране, кто сказал Кличко, что ты никогда не будешь президентом, был Портнов, и там чуть не случилась стычка. Потом была практически стычка между Кличко и Януковичем, я застыла, потому что этот бой остался бы в моей памяти навсегда. Потом была очень страшная реакция Тягнибока, когда он узнал, что захватили склады с оружием – я не видела такой яркой и сильной реакции», – рассказала Лукаш.

Она отметила, что Тягнибок в личном общении и на трибуне – это совершенно разные люди. Если по телевизору это твёрдый националист, то в личном общении это мягкий, вежливый человек, часто говорящий по-русски, если так удобнее собеседнику. В составе делегации от майдана при Януковиче всегда был «мягким, как маслице, склеивал команду, искал компромиссы».

«Сидим мы, продолжаем эти бесконечные бесполезные переговоры, и денщик приносит записку (требования безопасности, мы все были без телефонов), где было написано, что захвачены первые склады с оружием во Львове. Начальник смотрит, читает вслух, поднимает голову и очень нехорошим тоном спрашивает, что это означает, и к каким мирным переговорам это имеет отношение, и понимают ли представители майдана в целом, чем это может закончиться для них, для нас, для всех.

Естественная реакция на такое сообщение – недоумение, разочарование, злость – любые эмоции, но у Тягнибока началась лёгкая истерика. Он начал менять позы, потом он встал и, пятясь задом, не прощаясь, просто убежал», – вспоминала экс-министр.

«Такого с ним не было никогда: он три раза здоровался, пять раз прощался, шесть раз кланялся, а это человек, который всегда себя вёл по одному, вдруг начал дёргаться, потом подскочил и задом, не прощаясь, выбежал.

Я подозреваю, он знал людей, которые имеют к этому отношение, что-то ему было известно, или он боялся, что обвинят его, потому что это регион, который симпатизировал его политической силе, не знаю», – добавила Лукаш.