Тягнибок потребовал от РФ часть Алмазного фонда

27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна требовать от России и репарации за «советскую оккупацию» и «возврата алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР».

Об этом у себя в Telegram-канале заявил лидер националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На данный месседж украинского националиста сподвигло недавнее заявление лидера польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского о том, что Россия, как и Германия, должна заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

«Германия и Россия несопоставимы! В Берлине работает демократически избранное правительство, там действуют законы и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы, Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение доживет до того, что Москва примет свою ответственность. Единственное что точно — это то, что у наших претензий нет срока давности!», – заявил Качинский в интервью «Bild».

«Лидер правящей польской партии «PiS» Ярослав Качинский на днях в очередной раз призвал РФ выплатить Польше репарации за Вторую мировую. Ранее соответствующие требования выдвинули Латвия, Литва и Эстония. И только власть Украины даже не заикается о подобном», – заявил Тягнибок.

«Хотя, Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую. Но и за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За украденные из Сбербанка сохранения, за принадлежащие нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. За уничтоженный Донбасс, оккупирован Крым и их восстановление», – добавил националист.

Также он напомнил, что в Верховной раде еще с 2018 года лежит свободовский законопроект о правопреемстве Украины относительно УНР, «шестым пунктом которого предусмотрено требование выплаты возмещений от РФ».

«Однако власти это игнорируют. Вместо того, чтобы бороться с врагом, продолжает с ним заигрывать и даже наращивает торговые отношения.

Но это не значит, что всё безнадёжно потеряно. Справедливо заметил господин Качинский: требования к РФ не имеют срока давности. Поэтому украинцы возьмут свое. Пусть и не сейчас, не с этой властью», – подытожил Тягнибок.