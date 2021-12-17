Тягнибок потребовал от стран НАТО прямых военных договоров

17.12.2021  10:24 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина должна требовать от США и Великобритании статус основного союзника вне НАТО.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил главарь националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна требовать от США и Великобритании статус основного союзника вне НАТО. Об этом...

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По мнению Тягнибока, рассчитывать на НАТО как на целостную структуру Украине не приходится.

«Вопрос НАТО – да, мы должны интегрироваться в НАТО. Но никто нас там не ждет. Нам надо анализировать, сколько раз уже было нам сказано – Украина, вы в далеком будущем в НАТО только сможете вступить. Что это значит? Это значит, нам нужно требовать больше, нам нужно требовать прямых соглашений между Украиной и США, между Украиной и Великобританией о поставке оружия. Это должны быть соглашения по безопасности», – сказал праворадикал.

«Нам нужно требовать статус основного союзника вне НАТО, а не придумывать те глупости, которые сегодня власть рассказывает, якобы это не приоритетно и не нужно. Нам нужно спасать страну. Мы не только в глубоком экономическом кризисе. После этого саммита Восточного партнерства, я уже сейчас реально ощущаю, и вспомните мои слова, мы оказались реально перед ситуацией, когда будем вынуждены не просто принимать эти законы [по Донбассу], а их реализовывать. Но нация этого не должна допустить», – заявил Тягнибок.

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