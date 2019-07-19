19.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Политика, Украина
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Тягнибок пожаловался, что в Донбассе покрошили кучу его однопартийцев

Украинские националисты, воюющие против республик Донбасса, якобы являются «щитом Европы».

Об этом в своем выступлении на телеканале 1+1 заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начиналась война мы, националисты, начали формировать добровольческие батальоны. Это были необразованные, маловооруженные люди, которые пошли первые туда воевать. У меня только в партии «свободовцев» погибло 46 человек. На фронте. У нас в партии 20 героев Украины посмертно… Европа, запомни, мы – щит перед московской агрессией. Если не будет Украины, московиты вас растопчут, они вас уничтожат», – заявил Тягнибок.

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