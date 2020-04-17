Тягнибок пожаловался на идиотизм украинской таможни

17.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Близкие к националистическому ВО «Свобода» украинские деятели хотели в обход безынициативных киевских властей завезти из Китая купленные на деньги местных бюджетов крайне необходимые на данный момент тесты на коронавирус, однако дело забуксовало уже на таможне.

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал главарь «Свободы» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое ощущение, что власть занимается исключительно статистикой, конкретных действий, отчётов мы не видим. Президент вообще превратился в авиадиспетчера, который рассказывает о том, сколько самолётов и когда эти самолёты прибывают, хотя, и там постоянно неправдивая информация – то 10 миллионов тестов должно прийти, а приходит 250, и где эти тесты, я не знаю.

Я знаю, например, что городские головы-свободовцы постоянно контактируют с тем же Китаем и за деньги бюджета или за деньги меценатов закупают непосредственно тесты», – рассказал Тягнибок.

«Недавно это сделали Тернополь и Хмельницкий, так знаете, что интересно? Таможня из обязала ещё заплатить НДС за те тесты, которые крайне необходимы сегодня для возможных инфицированных. Представляете? Более того, им сказали, что мало ли какие там законы принимают – у нас конкретной инструкции нет, подождите месяц, придут инструкции, тогда мы вас, возможно, освободим от НДС. Представляете, какой идиотизм в нашей стране?» – пожаловался националист.