Тягнибок призвал идти на Минск с майданом и томосом, чтобы спасти Украину

07.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украина должна помочь Белоруссии в борьбе против России, иначе российские войска окажутся на территории соседа в непосредственной близости от Киева.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава ВО «Свобода», украинский неонацист Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается процесс поглощения Белоруссии Московской империей. Это закономерно – ведь более 20 лет имеем институт «Союзного государства» и маргинализованные носители белорусского языка и культуры. И теперь наш сосед, самый близкий украинцам народ, оказался на грани окончательной потери собственного суверенитета.

Есть значительный риск, что Лукашенко под бешеным давлением Москвы, которая подсадила Белоруссию на экономическую «иглу», готов сдать будущее своего государства.

Беларусь – наш стратегический партнер и вековечный сосед. Белорусская нация ментально и исторически близка украинцам еще со времен средневековой Руси, а затем и Великого княжества Литовского. Мы вместе веками противостояли внешним вторжениям, прежде всего с востока. В 20 веке украинские политики и мыслители постоянно размышляли о важности независимой Беларуси для сдерживания московских и польских претензий, оказывали действенную поддержку борцам за освобождение. Именно поэтому усиление влияния Москвы, угрозы государственности Белоруссии так волнуют Украину.

Следует осознать, что после реального построения так называемого «Союзного государства» российские войска окажутся в 100 км от Киева. Со всеми последствиями – от диверсионных до военно-стратегических.

Возвращение Минска в круг народов Центрально-Восточной Европы – ключевой момент общей безопасности, построения действенного Балто-Черноморского союза по вертикальному принципу “север-юг”. Именно поэтому Москва руками подконтрольных белорусских элит пытается не допустить сближения наших народов.

Без самостоятельной Белоруссии не будет мира ни для Украины, ни для государств Балтии. Только вернув Минск в наш лагерь, мы сможем построить Балто-Черноморский союз, который станет реальным противовесом имперским амбициям Москвы.

Кроме всего, мы должны поддержать белорусских патриотов, которые выходят на манифестации против поглощения Москвой. Оппозиционеры противостоят двойному давлению внешнего и внутреннего оккупанта и осознают все опасности «дружбы» с ордынской Москвой. Считаем, что украинская власть должна поддержать братский народ, задействовать все возможные дипломатические меры для поддержки белорусов, чтобы предотвратить кремлевскую аннексию.

Россия использует весь арсенал средств – от экономической войны и гуманитарного воздействия (в частности в медийном пространстве) до спецопераций. На примере Белоруссии мы можем еще раз изучить алгоритмы российской агрессии и остановить Москву на северном фланге. В том числе стоит играть на опережение. В частности на религиозном отрезке – мы должны поднимать вопрос возврата автокефалии Белорусской православной Церкви, которая исторически была частью Киевской митрополии.

Потому что дальше будет труднее. В случае аннексии Беларуси, Украина окажется перед фактом окружения с трех сторон силами Российской Федерации», – заявил нацист.