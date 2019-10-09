09.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Тягнибок призвал к поголовной «десепаратизации и депаспортизации» Донбасса

Украина должна лишить паспортов все население ЛНР и ДНР, а затем выдавать их только после того, как граждане республик докажут свою лояльность.

Об этом в эфире 4 канала заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, спецслужбы должны будут проверить все население республик прежде, чем принять его в гражданство снова.

«На временно оккупированной территории любые выборы можно проводить не раньше лет пяти.

Когда не только эти территории вернутся в состав Украины, а когда там будет проведена десепаратизация, когда там будет проведена полная перепаспортизация.

И тот, кто хочет получить паспорт гражданина Украины, должен будет доказать еще свою лояльность Украине.

Наши спецслужбы должны работать и установить тех лиц, которые активно сотрудничали с оккупационной администрацией.

А как иначе там выборы проводить?», – разошелся нацист.

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