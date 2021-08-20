Тягнибок призывает «воспользоваться Афганистаном и дожать США»

20.08.2021 13:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

С выходом из Афганистана США понесли большие имиджевые потери, поэтому они не могут отказать Украине в помощи.

Об этом в эфире 4 канала заявил лидер националистического ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имиджевый удар они получили очень сильный. Что это значит? Так как они имиджево проиграли Афганистан, они, конечно же, не могут проиграть Украину. И вот тут нам нужно воспользоваться тем шансом. Нам от Америки нужно сейчас взять максимум. Кстати, Афганистан – это было 88 миллиардов за этот период времени, который был потрачен. На первом месте по затратам он фактически стоит во внешнем бюджете США», – сказал Тягнибок.

Он считает, что теперь позиция президента Украины на переговорах с США усиливается.

«И поэтому сейчас нужно то, что мы еще неделю назад еще не могли им как Украина декларировать Америке, или могли и не могли рассчитывать на позитивный результат, сейчас, учитывая имиджевые потери Америки и то, что они не могут больше себе этого позволить, нужно дожимать. Если Зеленский, его советники, внешнеполитическое ведомство этим не воспользуются, ну, как говорят, грош им цена», – заявил Тягнибок.