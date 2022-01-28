Тягнибок: Путин добился от Запада всего – это трагедия для Украины

Новости Украины

Ультиматум РФ о возвращении НАТО к границам 1997 года невыполним, однако тот максимум, который из этого выжмет российское руководство на переговорах с США, будет для Украины катастрофическим.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-депутат Верховной рады, лидер запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В большом геополитическом противостоянии Путин поднимает ставки. В марте-апреле прошлого года он уже стягивал войска под границы Украины, чтобы шантажировать наших западных партнёров, в частности, США, и добился соответствующих переговоров с Байденом. И тогда Путину удалось достичь того, что он хотел – легализации окончания строительства «Северного потока-2». В этот раз войска под границы Украины были стянуты не просто так. Московские войска оказались на северной границе Украины и Белоруссии с поводом учений, которые должны начаться в начале февраля. А Белоруссия под руководством Лукашенко – это не просто союзник, а крепкий партнёр Московии. Украина оказалась в ещё большей опасности при скапливании московских войск. В этот раз Путин говорил не просто о «Северном потоке», он ставил невыполнимые требования, этот ультиматум был нереальным для выполнения. Путин действовал по формуле требовать невозможного, чтобы достичь максимума. Невозможное – это, например, возвращение (НАТО) к границам 1997 года», – рассуждал Тягнибок.

«Московия сейчас, требуя от Западного мира убрать НАТО из Балтии, прекрасно понимает, что Запад на это никогда не пойдёт. Но то, что возможно из того, чего они хотят достичь – это о «Северном потоке-2», но уже в контексте не завершения строительства, а его запуска. Это снятие санкций с части или всех чиновников Московии, да и вообще снятие экономических санкций с Московской федерации, которые определённо ей вредят. И самое трагичное и опасное для Украины – это выполнение «Минских соглашений», которые полностью преступные и капитулянтские, абсолютно невозможные к выполнению для Украины», – сокрушался националист.

Также он выразил опасения касательно статуса воссоединившегося с Россией Крыма, который уже перестали вспоминать на переговорах.

«Такое ощущение, что все смирились с тем, что Крым практически принадлежит Московии. Кстати, я не исключаю, что вопрос Крыма также может быть тем максимумом, которого хочет достичь Путин. То есть, признание Крыма московской территорией западными странами взамен, например, на то, что он отступит от своего ультиматума о границах НАТО 1997 года», – озвучил свои опасения Тягнибок.